Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il vicepremier Matteo Salvini commenta le parole del premier Conte ieri in Senato sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega mi interessano meno di meno queste le parole di Salvini Che aggiunge che l’inchiesta cerca il tesoro che non c’è poi commenta finché posso fare le cose Sto al governo se dovessi accorgermi che salgo per non fare le cose lascerò Ma resta convinto che i sì arrivati trattava e ci siano incoraggianti per andare avanti secondo lui a prenderla stava passerà in Parlamento con 80 per 100 voti a favore sulla manifestazione prevista per sabato Avverti innotab non tollereremo atti di violenza a che ora del Nord ha lanciato due vettori a corto raggio da Zanna città Costieradi Pyongyang è uno dei due vettori finiti nel Mar del Giappone ha viaggiato per 690 km lo hanno reso noto le autorità sudcoreane secondo cui erano un nuovo tipo di missili a corto raggioil rappresentano una minaccia militare che rischia di minare il processo di pace Tokyo ha definito il nuovo test alquanto spiacevole ma fatto sapere che non rappresentano un rischio alla sicurezza del paese tragedia La scorsa notte a Pozzuoli dove un bimbo di 4 anni della provincia di Caserta è morto annegato nella piscina annessa ad un ristorante dove erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio secondo una prima ricostruzione il piccolo si è allontanato è finito nella piscina ed è annegato soccorso immediatamente è stato portato all’ospedale ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa