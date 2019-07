Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio cerimonia del ventaglio al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le istituzioni della nostra Repubblica di un clima di fattiva collaborazione per decisioni sollecito e tempestive per un buon andamento della vita Nazionale queste le parole del capo dello Stato che ha ribadito il Quirinale non compie scelte politiche che competono alle forze politiche in Parlamento il Presidente della Repubblica è arbitro garante della rete istituzionale ha sottolineato la prima carica dello Stato Intanto il vice premier Salvini attacca il premier Conte sui presunti finanziamenti russi alla Lega le parole mi interessano meno di zero dice Salvini secondo il quale l’inchiesta in corsoCerca il tesoro che non c’è finché posso fare le cose Sto al governo se dovessi accorgermi che sto al governo senza farle me ne andrò ha detto Salvini che resta convinto che sia arrivati tratta e ci siano incoraggianti per andare avanti sulla Tav il MoVimento 5 Stelle mantiene il suo nome mentre sabato si preparano cortei dei notav in Val di Susa calo a luglio dell’indice Ivo rilevatore Del morale degli investitori in Germania l’indice sceso molto al di sotto delle Stime di consenso che indicavano una modesta flessione rispetto al dato di giù il dato di oggi al giorno il record negativo degli ultimi 5 anni in questo momento è al livello peggiore negli ultimi sei anni è stata disposta l’autopsia sul corpo del piccolo di 4 anni morto ieri in una piscina mentre si festeggiava un matrimonio e autorità non sequestrato abascali mitigatori stanno anche visionando le immaginisistema interno di videosorveglianza per capire come sia potuto accadere un incidente del genere secondo una prima ricostruzione il piccolo si sarebbe allontanato per poi cadere all’interno della piscina dove è annegato inutili i soccorsi parliamo di sostegno di scuola le commissioni parlamentari di camera e senato hanno provato pareri riguardanti la proposta di riforma del decreto legislativo prodotto con la buona scuola ma Si ribadisce un tetto limite nei posti in organico al contrario di quanto stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale manca chiarezza sulle ore da assegnare ad ogni singolo alunno con disabilità ed una visione d’insieme sul progetto educativo di queste luci Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF ancora una volta un tetto limite ai posti in organico contro una sentenza della Corte Costituzionale e non siamo d’accordo perché non da chiarezza sulle ore indicato del pene nel progetto educativoogni singolo alunno sulle ore da assegnare se non siamo d’accordo perché nel mettere ancora dei limiti e non non andare a definire i ruoli degli insegnanti di sostegno interno della comunità educativa Affinché tutto il percorso sia condiviso sia preso in carico la coda da tutto il consiglio di classe è ancora una volta rimango delle ambiguità Quindi abbiamo chiesto delle modifiche Speriamo che almeno nel testo finale che verrà provato prima di settembre Renga normalizzato a questo punto la cosa importante è Innanzitutto andare a stabilizzare il 40% dei posti in organico Io sono la Piana supplente e poi su TFA sostegno abbiamo avuto più di 5 milioni che potevano fare il PSA il numero dei posti risultato Ha ribadito Ecco perché mi ha aperto le procedure per far aderire Tutti quanti vogliono riaprire i termini per partecipare al corso TFA di sostegnospecializzazione farlo subito perché abbiamo dimostrato in tribunale che ministro è sbagliato del numero di posti Ele Tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

