Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio cerimonia del ventaglio al Quirinale ha parlato al capo dello Stato Mattarella le istituzioni della nostra Repubblica hanno bisogno di un clima di fattiva collaborazione ha detto la prima carica dello Stato che poi ha ribadito il Quirinale non compie scelte politiche che competono alle forze politiche in Parlamento il Presidente della Repubblica è arbitro garante della istituzionale queste le parole di Mattarella andiamo a Roma la sindaca Virginia raggi è andata presso lo stabile occupato da CasaPound in via Napoleone III dove alcuni agenti della Digos e stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta a CasaPound Incisa all’entrata dell’edificio secondo quanto si è appreso nel l’atto viene stabilito un termine temporaleCancellare la scritta sottolineando che è stata apposta abusivamente in montagna sulle Alpi due alpinisti sono morti sul versante svizzero della Cervino si tratta di una guida alpina e di cliente di cui è in corso di identificazione sono precipitati nel vuoto da un’altitudine di circa 4300 metri si trovavano nel settore denominato che usasse equipaggio con corde fisse quando una roccia che è staccata li ha travolti l’incidente avvenuto nella mattinata di ieri il pericolo legato alla caduta di pietre non ha permesso ai soccorritori di intervenire prima di ieri Cambiamo argomento parliamo di scuola dalle ultime elezioni RSU sindacato ANIEF ha ottenuto la rappresentatività sindacale per i lavoratori del settore scolastico ora certificata macello civico presidente del sindacato ANIEF aspetta la firma definitiva per la prima volta CGIL CISL non firmaun accordo che però ho visto di fatto andare a ratificare quello che gli elettori si sa che voto per l’elezione del si sia già dato a te lega sai che ANIEF sindacato rappresentativo nella scuola ha diritto a sedersi dove tutti gli altri per rappresentare la voce dei lavoratori e noi ce la metteremo tutta la nostra migliore su con più di 1000 collaboratori illegali nel territorio a cui va il nostro ringraziamento per poter rappresentare un nuovo modo di vedere la scuola no non a scuola Buona una buona scuola Buona scuola giusta equa e solidale chiunque vuole collaborare con questo nostro progetto e mi è venuto perché vogliono per la voce di chi lavora nella scuola venga finalmente sentito a livello di istituzione scolastica a livello di regione a livello di ministero è tutto della Liberazione Buon pomeriggio

