Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli te molto a Palermo dove era ricoverato dal 12 luglio al piccolo Antonino Provenzano 9 anni che aveva perso il fratello di 13 Francesco non gli sia a corto di cellulite scorcio sulla 29 nei pressi di Alcamo il padre Fabio Provenzano 34 anni che era alla guida e che è Pochi istanti prima dello schianto aveva postato un video su Facebook e ricovero e ieri le analisi del sangue hanno confermato la positività alla cocaina sarà processato per omicidio volontario aggravato solo uno dei serpenti che in una discoteca Catania il 12 agosto 2017 aggredire una causarono la morte del Fiorentino Niccolò Ciatti 22 anni col pendolo senza motivo sulla pista da ballo lo ha deciso il giudice istruttore deltogliendo la riserva sul udienza istruttoria del 17 luglio quindi a giudizio va solo rasul bisultanov a 23 anni che è in carcere mentre giudice archiviato posizioni degli altri due sociali che parteciparono al pestaggio informativa del premier Conte in aula sulla vicenda dei fondi russi sono qui per il rispetto di quest’aula ha detto aprendo il suo disco di senatori e del MoVimento 5 Stelle sono usciti dall’aula quando il premier Giuseppe Conte ha iniziato il suo intervento sui presunti fondi russi alla Lega nubifragi grandinate anche di grosse dimensioni improvvise quanto violente raffiche di vento l’ondata di calore che si è abbattuta sull’Italia lascerà il posto nel weekend a una perturbazione che colpirà principalmente il centro-nord Abbassa le temperature anche di 10 ° Secondo le previsioni il prossimo fine settimana l’anticiclone africano verrà spazzato via da l’arrivo di una perturbazione atlanticasono ufficialmente il nuovo primo ministro britannico lo conferma a Buckingham Palace tengo una nota in cui si precisa che Johnson accettato la designazione e ha baciato la mano della Regina Margherita di fronte a downing street e lo attendono ora i suoi collaboratori ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

