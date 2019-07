Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica un’apertura Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono visti a pranzo è un affrontato i nodi del governo vicepremier e non si vedevano da tempo ancora questa mattina il della Lega attaccato il premier Giuseppe Conte per l’informativa al Senato sui presunti finanziamenti russi alla Lega le sue parole mi interessano meno di zero ha detto quando la TAV piega passerà col 80% dei voti non tollereremo atti di violenza e l’invito a smettere con le liti Mettiamoci tutti al lavoro per il paese. sei a casa a fare un dono tempera spontaneamente prescrive la notifica vero la rimozione della scritta abusiva dal palazzo si procederà in modo qua così la sindaca di Roma Virginia raggi dopo il blitz di questa mattina quella di Grazia CasaPound per notificare i verbali per la rimozione della scheda budiuno striscione gran Palazzo occupato nel centro di Roma il simbolo della prepotenza ripristiniamo la legalità conclude la sindaca andiamo a venirci a Pietro Marcello Franco maresco e Mario Martone sono i tre registi italiani che vedranno loro film in concorso Alla 70 cresima edizione della Mostra del Cinema 28 agosto 7 settembre Martin Eden il film di Pietro Marcello e con Luca Marinelli La mafia non è più quella di una volta di Franco maresco e con Letizia battaglia il sindaco del rione Sanità di Mario Martone vede nel cast Francesco Di Leva Massimiliano Galli Roberto defrancesco altri film in concorso Astra con Brad Pitt Joker Philips con giachin Phoenix tanto gli americani in concorso Steven soderbergh Gary oldman Banderas Meryl Streep che recita in un film sui Panama papers questi i titoli top in ultima notizia di sport in chiusura il 7 bella conquistato la finale Mondiali di pallanuoto in Corea del sud ma tendo l’Ungheria A12 A10 ad attendere gli azzurri che si prendono anche il passeggino Chicco per Tokyo 2020La Spagna è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa