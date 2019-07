Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 25 luglio in studio Giuliano Ferrigno Banca Centrale Europea apre ad una ripresa del quantitative easing l’eurotower Infatti è determinata da dire se le prospettive l’inflazione nel medio termine continuano ad essere obiettivo keyboard ha dato mandato ai relativi comitati dell’Euro sistema di esaminare le opzioni fra cui le dimensioni e la composizione di nuovi acquisti di titoli la crescita globale più debole il commercio globale rallentano da protezionismo pedalo ancora sull’ economia dell’eurozona ha detto il presidente della BCE draghi tu quella decisione sul quantity divising la borsa tirato via Alza lo spread è sceso la politica incontro a Palazzo Chigi Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo giornate di tensione nella maggioranza ancora questa mattina Elisa della Liga attaccato il premier Giuseppe Conte per informativa al Senato sui tributi finanziamenti russi alla Lega le tue parole mi interessa nemmenoha detto quanto la TAV spiega passerà col 80% dei voti No tanto non tollereremo atti di violenza invece invita smettere con le liti Mettiamoci tutti al lavoro per il paese e Gianluca savoini tramite il suo difensore Lara Pellegrini ha depositato un istanza al Tribunale del riesame. il sequestro del tuo telefono i documenti avvenuto durante la perquisizione nella sua abitazione dello scorso XV luglio con distanza da quanto ti vuole verificare quali siano gli elementi di prova a carico di saurini tra gli indagati per corruzione internazionale dell’inchiesta Milanese Su presunti fondi alla Lega l’ultima notizia in chiusura chiudete sull’autonomia entro l’estate me lo sa perché nel contratto di governo lo dice la ministra per il sud Barbara Lezzi dopo una riunione a Palazzo Chigi con le regioni cosa importante spiega però è farla bene chi non vuole farla significa che non vuole su un fondo di perequazione non vedo problemi O distante aggiunge letti ho visto che anche la lega è tornata ad essere d’accordo concludi la ministra per tutto Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa