Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano contro le tensioni nella maggioranza le istituzioni hanno bisogno di fattiva collaborazione è questo il monito del Presidente della Repubblica Sergio cerimonia del ventaglio il Quirinale ricorda e arbitro le scelte politiche competono le forze politiche in Parlamento il presidente parla anche di Europa e di importanza capitale dice Non essere isolati è stata la scelta di dialogare con a Bruxelles Sugli impegni a tenere i conti in ordine perché poi da lui non c’è futuro sulla giustizia Mattarella sottolinea poi l’indipendenza della magistratura la cui autorevolezza essenziale e della rispettate le decisioni andiamo a Londra primo giorno di Bari Però mi sono a downing Street primo incontro con lui brexit 31 ottobre la Gran Bretagna il miglior paese in cui vivere sulla terra la primain Europa dice il nuovo primo ministro d’accordo sul uscita del regno dall’Unione Europea trovato dalla menghias kado Jam bocciato tre volte dai comuni ed è inaccettabile era una sua rappresentante nuova commissione di Ursula von der leyen quindi prepararci al non è una priorità dura la reazione di corbin Johnson non ha nessun piano per la brexit mentre brucia le ribadisce la sua posizione l’accordo raggiunto con Londra è migliore possibile la cronaca torniamo in Italia è stato rintracciato dai carabinieri in un appartamento in provincia di Torino e arrestato Daniele ughetto l’aspirante scrittore condannato in via definitiva a 25 anni d’amicizia della nigeriana anthonia egbuna l’uomo che aveva anticipato il delitto in un romanzo era latitante lo scorso XIII luglio e carabinieri c’erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna ma non l’avevano trovato l’uomo si è sempre detto innocente e tragedia La scorsa notte a Pozzuoli dove un bimbo di 4 anni della provincia di Caserta è morto annegato nella piscina vicino al ristorante durante una festa di nozzeallontanato è finito nella piscina di annegato subito soccorso è stato portato in ospedale ma non è stato possibile salvarlo oppure ha disposto l’autopsia la piscina è finita sotto sequestro l’esame le immagini del sistema interno di sorveglianza è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa