Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno contro le tensioni nella maggioranza le istituzioni hanno bisogno di fattiva collaborazione questo hermanito dalla Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia del Quirinale ricorda e arbitro di Scienze Politiche completa ma le forze politiche in Parlamento il presidente parla anche di Europa e di importanza capitale dice Non essere isolati è stata saggia la scelta di dialogare con Bruxelles su impegno a tenere i conti in ordine perché poi da lui non accetta futuro della Giustizia Mattarella sottolinea poi l’indipendenza della magistratura la cui autorevolezza essenziale della quale vanno rispettate le decisioni che giorno di Boris Johnson a downing Street primo scontro con Lue brexit il 21 ottobre la Gran Bretagna il miglior paese in cui vivere sulla terra la prima economia in Europa dice il nuovo premier secondo il quale l’accordo dell’uscitaregno dall’Unione Europea trovato della media è stato già bocciato tre volte dai comuni inaccettabile Londra nominerà un tuo rappresentante una nuova Commissione Europea quindi prepararci al nodi alle una priorità dura la reazione ricordi una Johnson nessun piano per la brexit Bruxelles ribadisce l’accordo con Londra è il migliore possibile pensiamo nel Regno Unito perché Franky Zapata perso la sua scommessa in francese uomo volante finito in acqua la trasvolata della Manica a bordo della tavola Turbo reazione da lui inventata il quarantenne francese caduto in mare mentre tentava di atterrare sulla piattaforma di supporto per il Pit Stop di rifornimento a metà percorso circa 18 km dall’arrivo sulle coste della Gran Bretagna e giornalisti che lo attendevano a terra dopo essere stato soccorso non ha nascosto la sua amarezza per il dopo ma assicurato che eri tenterà al più presto ultima notizia in chiusura di Catania in Italia risultato della famiglia 11 anni perché autistico e affidata al Tribunale dei Minori una storia tragica di disperazione e solitudine che gli operatori di casa Sebastiano struttura all’avanguardia in Trentino per autismo ci sonoimpronte come uno schiaffo tanto da rendere pubblica la storia sui canali Social della fondazione Trentina per l’autismo Dobbiamo trovare una sistemazione per un bimbo di 11 anni Con diagnosi di autismo la famiglia non vuole più alla telefonata arrivata a casa Sebastiano e tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa