Ultime Notizie Roma del 25-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione e sabato 25 luglio in studio Giulia quando è venuta a sapere della fornitura per evitare equivoci gli ha detto di trasformarla in donazione lo scrupolo di avere danneggiato suo cognato lo ha indotto incosciente a fare una gesto risarcito e questa è la spiegazione delle gare del presidente della Lombardia Attilio Fontana Jacopo pensa sul bonifico al centro dell’inchiesta sui camici in cui per il governatore Si potenzia il reato di frode in pubblica fornitura di risarcimento dice il difensore all’ansa è rimasto lettera morta non sono in grado di capire dove sei arrivato mai piano e sanno quello che devono fare di Evidentemente sono state fatte indagini che hanno fatto l’iscrizione a garanzia dell’indagato il PM Romanelli spiega che le faceva le stato aperto sulla base di una segnalazione di operazioni sospette trasmessi alla Procura di Milano dal nucleo speciale di polizia valutaria della guardia diCambiamo argomento è trascorsa tranquilla la prima notte di Alex Zanardi nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato trasferito ieri da una clinica di riabilitazione Lecce perché le sue condizioni erano diventate Instabili Come fanno sapere dal San Raffaele e proseguono gli accertamenti diagnostici iniziati ieri Per inquadrare le condizioni cliniche del campione paralimpico nonché l’implementazione del piano terapeutico per sistemare gli squilibri fisiologici per cui è stato trasferito al fianco di Zanardi operato tre volte alla testa schiena dopo il grave incidente del 19 giugno Daniela andiamo a Gorizia sono 14 gli avvisi di garanzia che la procura sta notificando oggi ad altrettanti indagati per l’ipotesi di reato di omicidio colposo e l’inchiesta sulla morte del bambino caduto in un pozzo del parco coronini kromberg il capoluogo secondo quanto riferisce la magistratura a Goriziana si tratta di personale è responsabiledel centro estivo che il dodicenne stava frequentando ed i vertici della fondazione coronini cronberg proprietaria della struttura un’ultima notizia in chiusura ha detto un impegno rivolto alla ricostruzione di un tessuto capace di affrontare il che si manifestano di rilanciare la fiducia nel futuro con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un video messaggio agli italiani all’estero ferraraitalia so con quanta partecipazione avete seguito le sofferenze vissute nostro paese per il coronavirus sentimento di unità di solidarietà per il quale mi esprimo riconoscenza ferma il capo dello Stato è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa