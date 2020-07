Ultime Notizie Roma del 25-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera microfono Giuliano Ferrigno sabato 25 luglio le prime tre multe da €1000 per mancato utilizzo della mascherina al chiuso È un’applicazione dell’ordinanza firmata ieri dal governatore De Luca sono state elevate a Salerno questa mattina in tre esercizi commerciali non si esclude la chiusura dei locali e del sindaco accompagnato da pattuglie della Polizia Municipale ha effettuato personalmente sopralluoghi per constatare che gli esercizi rispettassero le disposizioni anti covid andiamo in Lombardia quando è venuto a sapere della fornitura per evitare equivoci gli ha detto di trasformarla in donazione lo scrupolo di aver danneggiato tuo cognato lo ha indotto incoscienza a fare un gesto risarcitorio questa la spiegazione del legale del presidente della Lombardia Attilio Fontana al centro dell’inchiesta sui camici in cui per il governatore si può dire reato di frode in pubblica forniturail difensore è rimasto lettera morta i pianeti hanno quello che devono fare di Evidentemente sono state fatte indagini che hanno implicato l’iscrizione a garanzia dell’indagato il PM Romanelli spiega che la fascicolo è stato aperto sulla base di una segnalazione di operazioni sospette del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza il segretario della Lega Matteo Salvini risponde a Bologna ad una domanda dei cronisti dopo che il suo nome è apparso nelle cartine della procura di Pavia l’inchiesta della chat non me ne frega un accidente le parole di Salvini c’è un’inchiesta su persone serie dell’ospedale di Pavia Secondo me è una vergogna c’è un’inchiesta sul governatore della Lombardia perché un’azienda regalato dei camici Secondo me è una vergogna aggiunge il leader del Carroccio quando torniamo al governo la riforma della giustizia è la prima cosa che abbiamo il dovere di fare altrimenti se scappano da questo paese è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa