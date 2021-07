Ultime Notizie Roma del 25-07-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione che avrei la Luigi in studio migliaia in piazza in tutta Italia hanno detto il no al Green pass 3000 persone a Roma ci sono stati anche disordini 5000 persone a Torino 500 d’Aosta 1000 ad Alessandria e Bologna 2000 Cagliari 200 a Saluzzo migliaia Milano e poi ancora Genova Lecce Cremona Messina se protestato contro l’uso del Green pass e l’obbligatorietà dei vaccini una protesta in linea anche con tante altre In Europa a Parigi Ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia tafferugli nella zona degli Champs elysées e forze dell’ordine sono riuscite a disperdere i manifestanti corta gli antipasti in tutto il paese transalpino al quale hanno preso parte 160000 persone 11.000 soltantoParigi negli ultimi dati della pandemia 5140 positivi 5 decessi risalgono le terapie Intensive e ricoveri il tasso di positività scende 2% aumentano le prenotazioni di vaccini dobbiamo usare ogni giorno e occasione per dire con forza che il vaccino è l’unica via d’uscita da questa pandemia che dico anche che chi oggi decide liberamente di non vaccinarsi compie un atto di responsabilità ha detto Andrea Costa Sottosegretario al Ministero della Salute Tokyo 2020 dell’Aquila oro nel Taekwondo Dedicato a mio nonno ha detto l’atleta azzurro dopo la premiazione Vito dell’Aquila il primo atleta italiano nato negli anni 2000 a prendersi l’oro Olimpico nella cronaca in Sardegna incendio scoppiato sul Montiferro nelle oristanese si è avvicinato pericolosamente alle abitazionila zona è stata ricoperta ieri da una coltre di fumo in respirabile per diverse ore Corpo Forestale Protezione Civile Vigili del Fuoco e volontari hanno cercato di dare le fiamme sono ancora al lavoro è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa