Ultime Notizie Roma del 25-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio proseguono le trattative di governo tra Movimento 5 Stelle PD oggi in programma la riunione dei tavoli di lavoro per stirare il programma da portare al confronto con i pentastellati. intanto torna a chiudere a Salvini Non rinnego l’esperienza con la lega Ma è una stagione politica è chiusa che non si potrà più riaprire l’amazzonia da zia brexit tra i temi principali del G7 in corso in Francia nuovamente minacciato di imporre tariffe sui vini francesi in risposta alla Digital Tax sulle grandi aziende tecnologiche americane approvato da Parigi che chiede all’Unione europea di sbarazzarsi del sull’Irlanda per evitare il no Deal Controvento da bollino rosso sui 30000 km di rete stradale autostrade italiane traffico Particolarmente intenso per rientri verso le città per le ultimesempre verso le località turistiche divieto di transito per i mezzi pesanti a rendere ancora più complessa la situazione lo sciopero dei casellanti oggi dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 argomento Jet militari israeliani hanno colpito ieri obiettivi regnani infiniti in autostrada in Siria a sud est di Damasco Milan non hai monita da nessuna parte ha commentato in italiano ed bola aff soltanto sapere che drone italiano è caduto nel sud di Beirut è un altro sarebbe esploso in volo sopra la capitale libanese si celebreranno domani pomeriggio nella Chiesa degli Artisti di Roma e funerali dell’attore dellepiane morto ieri all’età di 83 anni 70 di carriera ha partecipato 110 kill me con i più grandi del cinema italiano da Sordi e Fabrizi da Totò De Sica fortunatissimo in particolare il sodalizio con forte in chiusura negli anticipi della prima giornata della Serie A di calcio La Juve vince 1 a 0 a Parma il Napoli supera 43 la fiorentina al Franchi stasera le altre udinese-milan alle 1820:45 in campo Roma Genoa Sampdoria Lazio Torino Sassuolo Spal Atalanta e Cagliari Brescia domani il posticipo Inter Lecce per la serie B stasera Empoli stabiae Perugia Chievo MotoGP oggi si Silverstone Marquez in pole davanti a Rossi solo dalla settima posizione la Ducati di Dovizioso E questa era l’ultima notizia ancora a voi tutti l’augurio di una buona giornata e una buona estate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa