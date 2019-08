Ultime Notizie Roma del 25-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio proseguono le trattative di governo tra Movimento 5 Stelle e PD oggi in programma la riunione dei tavoli di lavoro Terme per sfilare il programma da portare al confronto con i pentastellati. intanto torna a chiudere a Salvini Non rinnego l’esperienza con la lega Ma è una stagione politica è chiusa che non si potrà più riaprire e per disinnescare le clausole avviamento IVA ci sono margini di manovra lo dice il ministro dell’economia uscente Giovanni Tria chi non intervista al Corriere della Sera richiamata in prima pagina anche alle leggi vigenti senza altre misure il deficit per il 2020 sarebbe sostanzialmente inferiore 21 per tempo del prodotto lordo previsto nel documento di Economia e Finanza di aprile scorso siamo molto sotto quel livello spiega osservando che i saldi di bilancio sono stati mantenuti sotto controllo e il deficit 2000dovrebbe essere almeno dello 0 3% del PIL inferiore al previsto ovviamente sono previsioni soggetti a correzioni legate all’andamento dell’Economia e alle aspettative così precisa se così Donald Trump con una serie di tweet postati da Biarritz bolla alle notizie false inaccurate sulle pensioni con gli altri paesi del G7 sui rischi di recessione negli Stati Uniti gli incontri con i leader stanno andando molto bene il nostro paese economicamente sta andando alla grande Amazzonia dazi brexit tra i temi principali del G7 in corso in Francia ha nuovamente minacciato di imporre tariffe sui vini francesi risposta la Digital Tax per grandi aziende tecnologiche americane approvata da fare ing Johnson che chiede all’Unione Europea trattarsi del backstop Irlanda per evitare il nome del presidente americano Johnson è l’uomo giusto per la brexit controesodo da bollino rosso sui 30000 km di rete stradale e autostradale italiani traffico Particolarmente intenso per ilSì verso le città e per le ultime partenze verso le località turistiche divieto di transito per i mezzi pesanti a rendere ancora più complessa la situazione lo sciopero dei casellanti oggi dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 Ricorda di aver predisposto un piano di gestione delle esaustivo sulla propria rete di confidenza con circa 1100 automezzi 5236 telecamere fisse 4 pannelli a messaggio variabile 2500 addetti torniamo all’estero Jet militari israeliani hanno colpito ieri doppietti gragnani sciiti in a Crava in Siria sud-est l’iran non hai monita da nessuna parte commentato Netanyahu ha fatto sapere niente altro che un drone israeliano è caduto nel sud di Beirut un altro sarebbe esploso in volo sopra la capitale libanese celebreranno domani pomeriggio nella Chiesa degli Artisti di Roma i funerali dell’attore Carlo Delle Piane morto ieri all’età di 83 anni In 70 anni di carriera ha partecipato 110 film con i più grandi del cinema italianoFabrizi da Totò De Sica fortunatissimo in particolare il sodalizio con Pupi Avati Sport prima di chiudere gli anticipi della prima giornata della Serie A di calcio La Juve vince 1 a 0 a Parma in opera 43 la fiorentina al Franchi stasera le altre udinese-milan alle 18 alle 20:45 in campo Roma Genoa Sampdoria Lazio Torino Sassuolo Spal Atalanta e Cagliari Brescia domani il posticipo internet la serie B stasera in pulitalia hai Perugia Chievo per la MotoGP oggi sicura Silverstone Marquez in pole davanti a Rossi solo dalla settima posizione la Ducati di Dovizioso era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regina

