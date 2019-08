Ultime Notizie Roma del 25-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura proseguono le trattative di governo tra Movimento 5 Stelle PD oggi in programma la riunione dei tavoli di lavoro per filaria del programma da portare al confronto con i pentastellati il nodo premier Resta al centro del dibattito ieri sera fondi del PD hanno fatto filtrare la disponibilità a considerare il nome del Presidente della Camera Roberto Fico notizia che però questa mattina viene legata da fonti vicine alla presidenza della Camera dei Deputati Roberto Fico ricopre l’incarico di Presidente della Camera intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo con te intanto chiude a Salvini stagione politica chiusa dice che non si potrà più riaprire gli altri fake news così Donald Trump bolla alle notizie false inaccurate sulle tensioni con gli altri paesi del G7 sui rischi di Ratchetnegli Stati Uniti incontri condividere stanno andando molto bene il nostro paese economicamente sta andando alla grande tutto intanto vede oggi John sono che chiedi a lui di sbarazzarsi dei desktop sull’Irlanda per evitare il no di nuovo giusto per la brexit Johnson del vertice però frena sui dati siamo per la pace commerciale pensiamo che il Regno Unito nel complesso abbia beneficiato notevolmente negli ultimi 200 anni del libero mercato che vogliamo continuare a vedere dal Cremlino la disponibilità di esaminare un eventuale invito a Putin e per il Summit G7 del 2026 login Amazon interviene il papà chiedendogli domarli è un polmone in Italia il pianeta l’ultima notizia in chiusura 2000001 iraniano sono stati uccisi al bilancio degli attacchi aerei israeliani ieri sera vicino alla città di Accra banana distante Damasco in Siria è ritornato sul proprio sito servatorio per i diritti umani in Siria l’esercito italiano in un raro annuncio ieri sera ha confermato gli attacchi aerei contro forze iraniane degli sballati e si preparavano a lanciare i droni esplosivi nel territorio dello stato ebraico e tuttoper averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa