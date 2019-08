Ultime Notizie Roma del 25-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 25 agosto linea studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano per disinnescare le clausole di aumento IVA ci sono margini di manovra lo dice il ministro uscente Giovanni Tria in un’intervista al Corriere della Sera richiamata inprimapagina anche alle leggi vigenti senza altre misure il deficit per il 2020 sarebbe sostanzialmente inferiore al 2,1% del prodotto lordo previsto nel documento di Economia e Finanza di aprile scorso siamo molto sotto quel livello spiega osservando che i tagli di bilancio sono stati mantenuti tutto controllo il deficiente 2020 dovrebbe essere almeno dello 0,3% del PIL inferiore al previsto ovviamente sono previsioni soggetti a correzioni legati all’andamento dell’Economia e alle aspettative precisa per il Consiglio Superiore dei beni culturali non ha votato un suo paririforma del Ministero per il semplice motivo che questo periodo è stato chiesto dalla ministro bonisoli il 24 giugno del 2019 quindi solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta il 19 giugno lo dichiara lo storico dell’arte Tommaso Montanari membro del consiglio superiore diretto da Marco D’Alberti che si dice sconcertato per le notizie fatte filtrare A proposito di un parere favorevole che sarebbe stato reso sul provvedo cambiamento contro esodo da bollino rosso sui 30000 km di rete stradale e autostradale italiani traffico Particolarmente intenso per i rientri verso le città e le ultime partenze verso le località divieto di transito per i mezzi pesanti a rendere ancora più complessa la situazione lo sciopero dei casellanti che c’è stato oggi dalle 10 alle 14 ed è nuovamente in vigore Dalle 18 alle 22 Anna se mi ricordo delle predisposto piano di gestione dell’esodo estivo sulla propria rete di competenza con circa 1100 automezzi 5236 telecamere fisse 1004 pannelli a messaggio variabile 2500 addetti è tuttoGrazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa