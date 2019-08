Ultime Notizie Roma del 25-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano proseguono le trattative di governo tra Movimento 5 Stelle Oggi c’è stata una riunione dei tavoli di lavoro denner Per stilare il programma da portare il confronto con i pentastellati il nodo premier Resta al centro del dibattito ieri sera a Fondi del PD hanno fatto filtrare la disponibilità a considerare il nome del Presidente della Camera Roberto Fico notizia che però questa mattina viene negata da fonti vicine alla presidenza della Camera dei Deputati Roberto Fico ricopre l’incarico di Presidente della Camera intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo come chiudere a Salvini è una stagione politica chiusa dice che non si potrà più riaprire di essere fake news così Donald Trump bolla alle notizie false inaccurate sulle tensioni con gli altri paesi della7 tu rischi di recessione negli Stati Uniti incontri condividere stanno andando molto bene il nostro paese economicamente sto andando alla grande tutto Intanto vedi oggi già mi sono che chiedi a lui di sbarazzarti dei backstop Irlanda per evitare i nodi Alpetrans Johnson nuovo giusto per la brexit Johnson dal vertice però frena sui dazi siamo per la pace commerciale pensiamo che il Regno Unito nel complesso abbia beneficiato notevolmente negli ultimi anni del libero mercato ed è quello che vogliamo continuare a vedere dal Cremlino la disponibilità di esaminare eventuali invita a Putin e per il Summit G7 del 2020 finocchi in Amazzonia interviene il papà chiedendo di domarla è un polmone è vitale per il pianeta di chiusura un’ultima notizia torniamo in Italia una bimba Ucraina di 8 anni ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stata investita da un’auto pirata a Dragoni comune nel litorale Casertano mentre camminava con i genitori gli investitori dopo la fuga si è poi costituito ai Carabinieri si tratta di un quarantasettenne residente nel quartiere napoletano di Secondigliano risultato positivococaina te tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

