Ultime Notizie Roma del 25-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Torino coronavirus in apertura a Flavio Briatore ricoverato dove avere contratto il covid all’ospedale San Raffaele di Milano per la torre 70 anni si trova in un reparto non di terapia intensiva sono 60 in tanti positivi accertati al Billionaire nuovi focolai si fanno strada in Francia e Spagna uno studio dell’università di Hong Kong documenta il primo caldo di una persona di 33 anni infettata una seconda volta a distanza di pochi mesi anche i Paesi Bassi e Belgio registrano casi di pazienti infettati per la seconda volta Berlino annuncia l’inclusione di Parigi e della Provenza tra le zone a rischio in Spagna da venerdì a domenica ventimila contatti L’India ha registrato più di 60 mila nuovi casi in 24 ore per il settimo giorno consecutivo Cambiamo argomento I medici dell’ospedale di Berlino hanno scoperto traavvelenamento nei test clinici acquistato sottoposto alexei navalny il veleno ritrovato sarebbe un inibitore una potente neurotossina dopo Berlino anche l’alto rappresentante Ué per la politica estera Borella chiesto un’indagine indipendente e trasparente sull’avvelenamento ma il portavoce del Cremlino risponde che non si può prendere sul serio questa accusa che non può essere in alcun modo e che piuttosto un rumore vuoto Aggiungendo che se l’avvelenamento con qualche sostanza particolare verrà stabilito in futuro questo diventerà motivo di indagine torniamo in Italia in chiusura la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex consigliere del CSM Luca Palamara accusato di diversi episodi di corruzione stesso provvedimento per l’imprenditore Fabrizio Centofanti L’amica del magistrato Adele attisani è Giancarlo Manfredonia Titolare di un’agenzia di viaggi la richiesta di rinvio a giudizio è stata formalizzata dal Procuratore Raffaele Cantone da sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano è tutto grazie per averci seguito legnosa tornano alla prossima edizione

