Ultime Notizie Roma del 25-08-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’agenzia Cavedine apertura da mercoledì primo settembre Italia l’obbligo di fatto viene speso anche a trasporti scuola e università che avrà necessità di viaggiare in aereo treno autobus nave traghetto dovrà rispettare le regole introdotte dal decreto approvato il 6 agosto scorso le misure si aggiungono a quelle già in vigore quando è stato introdotto l’obbligo per ristoranti bar al chiuso piscine stati vediamo cosa cambia per tutti i voli nazionali sarà obbligatorio per i voli in Europa era già necessario i numeri Però una sola dose di vaccino non basta basta Infatti validità sono 14 giorni dopo avere concluso il ciclo vaccinale fuori dall’Unione invece le regole Cambiano da Stato a Stato il passo e diventa obbligatorio anche per accedere al navi e traghetti che partono trasporto interregionale unica eccezione è prevista nel decreto riguarda i collegamenti marittimi nello Stretto dicertificazione anche per i viaggi in treno Intercity Intercity notte alta velocità niente certificazione obbligatoria per i treni regionali anche se questi effettuano servizi a cavallo tra regioni sarei un finale obbligatorio per gli autobus non quelli urbani escluse anche le metropolitane compagnie aeree e aziende di trasporto oppure loro delegati sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga secondo le prescrizioni del decreto e la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha respinto intanto ricorso presentato da 672 Fra Vigili del Fuoco professionali e volontari contro la legge francese che impone loro l’obbligo di essere vaccinati contro il Copit ancora incidente sul lavoro è morto La notte scorsa all’ospedale di Aosta un 51enne operaio venerdì pomeriggio è stato travolto da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere nell’incidente ha perso la vita anche un settantenne titolare dell’impresa che stava costruire una b&b mi sono rimasti schiacciati Dalla lastra che probabilmente scivolato dal camion su cui si trovava te ne mando niente il caldo afoso molla la morte anche al sud vortice ciclonico collocato sul Centro roba favorisce infattidiventi freschi provenienti dal nord che oltre a generare con grande così con il caldo presente nei bassi strati forti temporali Provocano un generale calo delle temperature esperti avvisano che temporale continueranno a colpire molte regioni anche nei prossimi giorni nella giornata di mercoledì le zone a rischio sono ancora i versanti adriatici dalle marche alla Puglia le zone interne del Lazio della Campania della Basilicata e al nord il Piemonte come il Torinese il cuneese chiusura vogliamo in Giappone Italia per le atlete azzurre alle Paralimpiadi doppietta italiana nei 100 delfino di nuoto Carlotta Gilli categoria S13 ha vinto l’oro il primo della spedizione Azzurra questi giochi precedenti Alessia Berra categoria os12 Che argento e tanta paura nella capitale nipponica due persone hanno subito ustioni nella metropolitana Perché un uomo ora attivamente ricercato ha lanciato acido solforico su alcuni passanti ricordiamo che ieri ha tolto si sono aperte le Paralimpiadi 5 agosto quando erano in corso le olimpiadi invece una persona aveva ferito con un coltello una decina di persone su un treno alla periferia della capitale giapponese è tutto perGrazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

