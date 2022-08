Ultime Notizie Roma del 25-08-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione ancora l’emergenza gas in primo piano il prezzo è ormai fuori controllo il livello record stato toccato in queste ore €317 ad Amsterdam per poi assestarsi a310 segnalo un incremento del 7 % quando si guarda gli effetti sull’economia reale sulle attività di tutti i giorni ci pensa immediatamente ai fornelli e riscaldamenti e a tutte le utenze che sono alimentate dal gas ma l’impatto più rilevanti in Italia è quello che riguarda l’energia elettrica a rischio le famiglie oltre al blocco delle attività produttive con imprese che per lavorare sono costrette a fronteggiare i costi sempre più insostenibili di problema è che il gas è la fonte della generazione elettrica e quindi l’aumento del costo di approvvigionamento di termina forti ripercussioni sul mercato elettrico nell’aggiornamento delle tariffe di ottobre viste le quotazioni del gas sarà inevitabile un ulteriore consistente rialzo anche per la luce di fronte a questo cenale proposte dei partiti in campagna elettorale si stanno adeguando tra le altre quella del Partito Democratico prevede il controllo dei prezzi dell’energia elettrica con introduzione in via transitoria per 12 m di un regime di prezzi amministrati era verso stazione di un tetto nazionale del prezzo dell’Elettricità €100 mega fattura per imprese utenze domestiche un’ipotesi a cui rispondono le obiezioni di Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia favorevole assoluzione europee non nazionali un tetto europeo sarebbe l’ipotesi migliori anche per il premier Mario Draghi oppure un tetto italiano come suggerisce da tempo il leader degli industriali Carlo Bonomi mentre Carlo Calenda di azione ha chiesto l’interruzione della campagna elettorale preoccuparti dell’emergenza rincari energia Siamo in emergenza scritto Calenda sui social la cronaca è stato arrestato per l’accusa di omicidio stradale l’agente di polizia di 46 anni sospeso da tempo dal vizio che all’alba di ieri ha investito è ucciso un ragazzo di 20 anni che era a bordo di uno scooter in via Prenestina in base a quanto sia prendere per antenne risultato positivo all’alcoltest e a quello sul consumo di droga acquistato sottodopo l’incidente andiamo a Napoli una nave della Marina Militare greca proveniente da Tunisi esattamente in quarantena Nel porto del ufficio di Sanità Marittima aerea di frontiera del Ministero della Salute una di 19 anni è stata ricoverata d’urgenza nell’ospedale del mare del Capoluogo Campano è deceduta la scorsa notte non sono state ufficializzate le cause della morte ma la giovane risultata positiva al covid e altri due giovani me li Greci un uomo e una donna entrambi di 21 anni sono stati ricoverati nell’ospedale Cutugno e sottoposti a tampone e loro condizioni non sarebbero gravi era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa