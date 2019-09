Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli il dado è tratto Nancy pelosi speaker democratiche della camera rompe gli indugi e annuncia l’addio di richiesta formale per il presidente Donald Trump ha una bomba lanciata sulla campagna elettorale per le elezioni presidenziali novembre 2020 destinata essere forse la più divisi della storia americana pelosi terza carica dello Stato prende la decisione dopo mesi e mesi di resistenze quando già parte adesso partito premeva per il grande passo legando la richiesta alle indagini sono state condotte dal Procuratore Robert Muller non è convinta che quella fosse la strategia giusta però sei riuscita a domare quella crescente voglia di mettere in stato di accusa del presidente Donald Trumpaveva lasciato da qualche ora il Palazzo di Vetro dove era intervenuta davanti ai leader mondiali dal palco dell’assemblea generale delle Nazioni Unite un giorno così importante alle Nazioni Unite un così grande lavoro è un così grande successo e i democratici deliberatamente dovevano rovinare sminuirlo ha detto L’Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice così Giuseppe Conte parlando Parco della 74a assemblea generale delle Nazioni Unite si rivolge leader mondiali e presenta il progetto al centro dell’azione del governo un progetto sottolinea che ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini il presidente del consiglio al suo secondo anno al Palazzo di Vetro parla di un’azione di ampio respiro necessarie per realizzare una futuro che sia davvero sostenibile per le generazioni ad Ostia il quartiere di Roma che affaccia sul mare era attivo usa mafioso a quanto ha sancito la Corte d’Assise di Roma che ha condannato di sospetti appartenenti affiliati altrispada infliggendo anche tre ergastoli e quelli che la procura di Roma ha deciso sono i capi indiscussi del sodalizio Carmine spada detto Romoletto Roberto spada e Giappone Anna della testata a un giornalista della RAI Ottavio spada detto Marco Di totale giudici dopo oltre 10 ore di camera di consiglio hanno disposto condanne per complessivi 147 anni di carcere e assolto sette imputati la borsa di Tokyo Inizio gli scambi con segno meno seguendo la contrazione degli indici azionari statunitensi nella notte insieme all’improvviso la politica degli Stati Uniti dopo la richiesta di impeachment del presidente Donald Trump avviata dal Partito Democratico in cielo 0,70% con una perdita 133 pochi sui mercati valutari loianesi è andato rafforzando sul dollaro 107, 10 e sull’Europa con sopra quota 118 ministro degli Esteri Luigi dipubblicato su Instagram a un video in cui prepara la pizza insieme al ministro dell’ambiente Sergio costa a New York Dove si trovano in occasione del vertice ONU Placido Domingo si ritira dalla metà opera dove avrebbe dovuto portare in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi mercoledì sera lo riporta l’associazione presta sottolineando che Domingo si ritira dalla lettura performance la decisione legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei suoi confronti ci vediamo con lo sport Calcio Brescia Juventus 1 a 2 Donnarumma al quarto Mario Balotelli torna a giocare in Serie A quasi tre anni e mezzo dall’ultima partita disputata l’attaccante del Brescia annunciato il suo club via Twitter è sposata la squalifica scende in campo dal primo contro la Juventus nel secondo anticipo della quinta giornata di Serie A ed è tutto graziesegreto appuntamento alle 3

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa