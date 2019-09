Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli ad Ostia il quartiere di Roma che affaccia sul mare era attivo un clan mafioso a quanto ha sancito dalla Corte d’Assise di Roma che ha condannato 17 appartenenti affiliati al Clan degli spada infliggendo anche tre ergastoli a quelli che la procura di Roma ha deciso sono i capi indiscussi del sodalizio Carmine spada detto muletto Roberto spada Giappone andato per la vicenda della testata a un giornalista della RAI Ottavio spada hai detto Marco il totale giudici dopo oltre 10 ore di camera di consiglio anno di condanne per complessivi 147 anni di carcere e assolto sette imputati la borsa di Tokyo inizia gli scambi con segno meno seguendo la contrazione degli indici azionari statunitensinella notte sia l’incertezza politica negli Stati Uniti dopo la chiesa Depeche Mode del presidente Donald Trump avviata dal Partito Democratico Dimmi che hai cioè dello 0,60% con una perdita di 133 punti sui mercati valutari loianesi è andato rafforzando sul dollaro 107 che quella di aceh sull’Europa con sopra quota 118 degli altri Luigi Di Maio ha pubblicato su Instagram un video sui prepara la pizza insieme al ministro dell’ambiente Sergio cotta a New York Dove si trovano in occasione del vertice ONU Placido Domingo si ritira dalla metà opera dove avrebbe dovuto portare in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi mercoledì sera lo riporta l’associazione presta sottolineando che domani ritira da tutte le future performance la decisione legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei suoi confronti chiediamo con lo sport Calcio Brescia you1 a 2 Donnarumma alla IV Mario Balotelli torna a giocare in Serie A quasi tre anni e mezzo dall’ultima partita disputata l’attaccante del Brescia annunciato il club via Twitter è sposata la squalifica scende in campo dal primo contro la Juventus nel secondo anticipo della quinta giornata di Serie A e tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa