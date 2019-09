Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio una massiccia operazione di incentivo all’uso delle carte di credito e tutti i sistemi di pagamento elettronici e digitali un meccanismo premiale che faccia emergere il nero Il patto con i contribuenti che il premier Giuseppe Conte preannuncia a New York si dovrebbe tradurre in un mix di misure da inserire nella legge di bilancio nel decreto fiscale control azione fiscale serve un intervento radicale Come mai si è fatto dal primo ottobre Intanto saliranno le bollette della luce del gas del mercato tutelato l’elettricità subirà un rincaro del 26 per il metano del 3:09 % negli Stati Uniti Nancy pelosi speaker Democratica della camera rompe gli indugi annuncia l’avvio di un inchiesta formale di impeachment per il presidente statunitenseuna bomba lanciata sulla campagna elettorale per le elezioni presidenziali del novembre 2020 il presidente deve essere ritenuto responsabile per il suo tradimento la sicurezza e l’integrità delle nostre lezioni ha detto che lo usi il Tycoon e non ci stai attacca sono molestie contro il presidente dei democratici rovinano il successo ottenuto all’onu con una caccia alle streghe ha puntualizzato Trump Placido Domingo si ritira dalle metopera dove avrebbe dovuto portare in scena al Macbeth di Giuseppe Verdi il tenore si ritira anche tutte le future performance dalla meteo per la decisione legata alle accuse di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei suoi confronti Domingo ha partecipato alle prove per il Macbeth lunedì ma nonostante questo la metto per ha annunciato che la star si è detta d’accordo sulla necessità di fare un passo indietro per forza in chiusura Serie A ieri sera a Vittoria in rimonta della Juventussul Brescia in trasferta 0-0 tra Verona e Udinese nel primo anticipo della quinta giornata oggi tutte le altre partite si inizia alle 19 con roma-atalanta è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa