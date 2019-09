Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella lui studio in apertura e la politica con Di Maio che Puntualizza sono stato eletto capo politico con l’ 80% di preferenze non con il 100% del giusto che ci sia chi non è d’accordo ma ci sono per che potrei definire amiche e con cui lavoro ogni giorno che mi hanno chiamato e mi hanno detto che è un grande malinteso queste le parole da New York del ministro degli Esteri e capo politico pentastellato Di Maio A proposito di quanto avvenuto ieri durante la riunione per la scelta del nuovo capogruppo in Senato Di Maio ha parlato del tema dei migranti sottolineando la necessità di stabilizzare la Libia per le partenze e sulla manovra finanziaria ribadito abbassiamo al cuneo fiscale e prevediamo il carcere per gli evasori intanto negli Stati Uniti Nancy pelosi speaker democittà della camera rompe gli indugi annuncia l’avvio di un’inchiesta e formale di impeachment per il presidente Donald Trump una bomba lanciata sulla campagna elettorale per le elezioni presidenziali del novembre del 2020 il presidente deve essere ritenuto responsabile per il suo tradimento la sicurezza nazionale all’integrità delle nostre lezioni ha detto pelosi il Tycoon e non gli stai attacca sono molestie contro presidenti democratici rovinano il successo ottenuto all’onu con una caccia alle streghe parole del Presidente degli Stati Uniti una massiccia operazione di incentivo all’uso delle carte di credito e di tutti i sistemi di pagamento elettronici digitali un meccanismo premiale che faccia emergere il nero questo il fatto con i contribuenti annunciato dal premier Conte a New York che dovrebbe tradursi in un mix di misure da inserire nella prossima legge di bilancio e nel decreto fiscale contro l’evasione fiscale serve un intervento radicale Come mai si èha detto il presidente del consiglio dal primo ottobre Intanto saliranno le bollette della luce del gas del mercato tutelato rispettivamente del 26 e del 3:09 % è previsto per stasera l’arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata sul Massiccio del Monte Bianco anche sul ghiacciaio di Flavio che minaccia di crollare condizioni che potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile la perdita globale dei ghiacciai la fusione delle permafrost ed il declino della copertura della Neve ed è l’estensione di ghiacciai artici sono destinate a continuare a causa dell’ aumento della temperatura dell’aria superficiale lo scrive la BBC il comitato scientifico dell’ ONU nel rapporto su e ghiacciai è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa