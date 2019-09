Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovati l’ascolto della redazione capriola Luigi in studio in apertura Andiamo a New York Dov’è il premier italiano Giuseppe Conte ha parlato dal palco della 74a assemblea generale dell’ONU L’Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice Conte presenta il progetto al centro d’azione del suo governo un’azione di ampio respiro necessaria per realizzare un futuro che sia davvero suster per le prossime generazioni l’accordo di Parigi è un punto di partenza essenziale poi riafferma l’impegno dell’Italia per il multilateralismo e rilancia l’appello sulla Libia il gran è necessario stabilizzare i paesi Nord africani mediorientali per fermare le partenze di migranti Di Maio alla riunione dei ministri degli Affari Esteri del Giuseppe ha chiesto di stemperare lattecon gli Runner per impedire che acquisisca l’arma nucleare ancora la guerra sui dazi tra Stati Uniti e Cina con Pechino che ha detto di non avere alcuna intenzione di giocare al trono di spade vuole rispettare gli interessi statunitensi ma non vorrebbe minacce sul commercio e interferenze sugli affari interni incluso un Kong alla cena della Us China business Council New York il ministro degli Esteri wangi ha replicato alle accuse del presidente Trump chiedendo di lasciare il copione del confronto tra le prime due economie mondiali a favore della Cooperazione per il reciproco e del resto del mondo Trump che adesso deve fare i conti anche con l’avvio di un inchiesta formale di impeachment annunciata dalla speaker Democratica della camera Nancy pelosi una bomba lanciata sulla campagna elettorale del Tycoon e per le elezioni presidenziali del novembre del prossimo anno il presidente deve essere ritenuto responsabile per il suo tradimento la sicurezza nazionalel’integrità delle nostre lezioni ha detto pelosi che alcune non ci stai attacca sono molestie contro il presidente democratici rovinano successo ottenuto all’onu con una caccia alle streghe parole del Presidente degli Stati Uniti andiamo in chiusura con lo sport calcio e Serie A ieri sera la vittoria in rimonta della Juventus per 21 sul Brescia 0-0 Nel posticipo della quinta giornata tra Verona e Udinese oggi tutte le altre partite ad eccezione di Torino Milan che si giocherà domani alle ore 21 stasera alle ore 19 aprirà Roma Atalanta poi il big match Inter Lazio è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa