Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano sono stato eletto capo politico con un 30 % di preferenze con il 100% ed è giusto che ci sia chi non è d’accordo a New York il ministro degli atti del capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio aggiungendo ci sono persone che potrei definire amiche con cui lavoro ogni giorno che mi hanno chiamato e mi hanno detto che è un grande malinteso di Maya poi parlato del tema dei migranti sottolineando la necessità di stabilire la Libia per fermare le partenze e sulla manovra ribadito giù il cuneo fiscale e carcere per gli evasori vestiamo negli Stati Uniti hanno gli altri perché Nancy pelosi speaker è democratica della camera rompe gli indugi annuncia l’addio di inchiesta formale Semplicemente per il presidente Donald Trump una bomba lanciata sulla campagna elettorale per le elezioni presidenziali del novembre 2020 il presidente deve essere ritenuto responsabile per il suo tradimento alla sicurezzafinale all’integrità delle nostre lezioni ha detto la trampa non ci stai attaccato nuvolette contro il presidente Idem rovinano il successo ottenuto alone con una caccia alle streghe in Italia una massiccia opera di incentivo all’uso delle carte di credito e tutti i sistemi di pagamento elettronici digitali che faccio mangiare il nero Il fatto con i contribuenti che Giuseppe Conte preannuncia da New York si dovrebbe tradurre in un mix di misure da inserire nella legge di bilancio nel decreto fiscale contro l’evasione serve un intervento radicale Come mai si è fatto dice dal primo ottobre Intanto saliranno le bollette della luce del gas del mercato tutelato rispettivamente del 2% e del 3,9% ultime notizie chiusura previsto per questa sera l’arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature è una leggera nevicata sul Massiccio del Monte Bianco anche sul ghiacciaio di crollare condizioni che potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile la perdita globale dei ghiacciai la funzione del permafrost e il declino nella copertura della Neve nella estensione dei ghiaccisono destinate continuare a casa di lamento della temperatura dell’aria in superficie il comitato scientifico dell’ONU nel rapporto su oceani e ghiacci è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa