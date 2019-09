Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 25 settembre spaziali informazioni in studio Giuliano Ferrigno Giuseppe Conte a New York che parla dal palco della 74a assemblea generale dell’ONU presentando il progetto al centro dell’azione del Sud Italia dice avviato una nuova stagione riformatrice un’azione di ampio respiro necessaria per realizzare un futuro che c’è davvero sostenibile per le prossime generazioni l’accordo di Parigi sottolinea poi con te è un punto di partenza essenziale la firma anche l’impegno dell’Italia per il multilateralismo e rilancia l’appello sull’ali deliranti Ma io alla riunione dei ministri degli Affari Esteri del G7 chiedergli stemperare la tensione proprio con l’iran e dire che a cui tizia l’arma nucleare Cambiamo argomento Placido Domingo si ritira dalla metà opera dove avrebbe dovuto portare in scena il Macbeth di Giuseppe Verdi mercoledì sera più tenore si ritira anche da tutte le future perfectla decisione legata alle cose di molestie sessuali avanzate da alcune donne nei tuoi confronti Domingo a partecipare alle prove per il Macbeth lunedì fanno tante questo la meteo per annunciato che la strada si è detta d’accordo sulla necessità di fare un passo indietro Ora parliamo dei lotti di farmaci ritirati dal commercio non il Buscopan ama il Buscopan antiacido è tra i farmaci raggiunti dal divieto di utilizzo in vendita per la possibile presenza di una sostanza cancerogena dell’agenzia italiana del farmaco antidolorifico antispastico che non contiene il ranitidina principio attivo è interessato dagli accertamenti in corso in Italia in europa, con 515 Lotti di prodotti per pulci era il reflusso gastrico ricorda Life e a scopo precauzionale di essere la cena non ha alcuna intenzione di giocare al trono di spade vuole rispettare gli interessi stato non avrebbe minacce sul commercio o interferenze sugli affari interni incluso con Kong alla fiera dello Stati Uniti Cina business Council di New York inizio degli altri uang replica delle poesie del presidente Trumpdi lasciare il copione del confronto tra le prime due economie mondiali a favore della Cooperazione per il beneficio reciproco e del resto del mondo è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa