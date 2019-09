Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale formazione Buonasera dalla redazione mercoledì 25 settembre in studio Giuliano Ferrigno Andiamo a New York in apertura per la 74a assemblea generale dell’ONU il ministro degli Esteri capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio risponde a proposito di quanto avvenuto ieri durante la riunione per la scelta del nuovo capogruppo in Senato sono stato eletto capo politico con 80% di preferenza dice nonna con il 100 ed è giusto che ci sia d’accordo ma ci sono persone che potrei definire amiche con cui lavoro ogni giorno che mi hanno chiamato e mi hanno detto che un grande malinteso prima io ho sempre da noi ha parlato del tema dei migranti sottolineando la necessità di stabilizzare D’Alia per fermare le partenze sulla manovra ribadito in cuneo fiscale e carcere per gli evasori Intanto il prendere Giuseppe Conte presenta all’assemblea generale dell’ONU il progetto al centro dell’azione del suo governo Italiaavviato una nuova stagione riformatrice un’azione di ampio respiro necessaria per realizzare un futuro che sia davvero sostenibile per le prossime generazioni accordo di Parigi sottolinea è un punto di partenza essenziale dell’Italia per il multilateralismo e rilancia l’appello sulla Libia in lira proprio sull’iran Di Maio alla riunione dei ministri degli Affari Esteri di Albizzate chiede di stemperare la tensione e impedire che verranno poi ti scala arma nucleare negli Stati Uniti perché Nancy pelosi speaker Democratica della camera rompe gli indugi annuncia l’avvio di una piattaforma le di impeachment per il presidente Donald Trump aranciata della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del novembre 2020 il presidente deve essere ritenuto responsabile per il suo tradimento la sicurezza nazionale all’integrità delle nostre lezioni ha detto ma Trump attacca sono letti e contro il presidente Ideal rovinano il successo ottenuto alone una caccia alle streghe ancora essere in chiusura la cena non ha alcuna intenzione di giocare al trono di spade vuole rispettare gli Intertu mi senti ma non prende il naso e tu commercio o interferenze sugli affari interni concluso Hong Kong a questo è stato detto alla cena dello Stati Uniti China business Council era presente inizio degli altri uang i cosi ha replicato accusa del presidente Trump chiedendo di passare il campione del confronto tra le prime due economie mondiali a favore della Cooperazione per il beneficio reciproco e del resto del mondo è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa