Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno brexit in apertura ripartiranno domani lavori del parlamento britannico una ripresa in una di convocazione allegato lo spiegare dei comuni la decisione se quello si sta aprendo il Boris Johnson della corte suprema che ha dichiarato Nullo legale la sostituzione del parlamento voluta dal primo ministro fino al 14 ottobre il piano della crisi proprio sulla brexit advice del premier alla regina è stato ritenuto immotivato è inaccettabile in termini di limitazione di sovranità e poteri di controllo parlamentari preposizioni chiedono le dimissioni del premier lui replica massimo rispetto per la sentenza ma io vado avanti non si rimetterà downing Street torniamo in Italia potrebbe arrivare già questa sera alla decisione della consulta sulla costituzionalità del divieto di aiuto al suicidio i giudici sono in camera di consiglio devo venire trattato in udienza pubblica tutte le cause in ruolo stamattinaquestione di costituzionalità era stata sollevata dalla Corte d’Assise di Milano nell’ambito del processo all’esponente radicale Marco cappato ti accompagno a morire in una clinica Svizzera ricorrendo al suicidio assistito Cambiamo argomento firmata l’intesa tra Italia e Francia per il prestito delle opere di Leonardo al Louvre nel 2019 quelle di Raffaello alle scuderie del Quirinale Nel 2020 in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte dei due grandi il primo disegno dell’uomo vitruviano del genio vinciano sarà prestata al numero per la mostra su Leonardo che si apre il 24 ottobre in cambio le opere del maestro delle stanze vaticane saranno ospitati a Roma per grande mostra a lui dedicata di chiusura cinema Il traditore di Marco Bellocchio è il film italiano candidato alla corsa all’Oscar a l’annuncio delle nomination il 31 gennaio 2020 la cerimonia di consegna a Los Angeles Precisamente sulla Hollywood Boulevard domenica 9 febbraio 2020 capelli con la racconta la vicenda di Tommaso Buscetta primo grande pentito di mafia nei suoi panni e Pierfrancesco Favino non mi faccio illusioni ma però tupossibile per aiutare il traditore in questo lungo cammino. vecchia anarchico pacifista e non violento tanto come un’ora e una responsabilità rappresentare l’Italia in questa sfida il commento del regista è tutto grazie per averci segui le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa