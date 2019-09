Ultime Notizie Roma del 25-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Vitale in studio i democratici alla camera americana annunciato l’avvio di un inchiesta formale di impeachment per il presidente Trump in seguito alla telefonata consumo l’ucraino zielinski in cui chiedeva l’apertura di un’indagine per cui è il figlio la trascrizione della telefonata a resa pubblica rivela che Trump chiese ad rischi di farmi questo favore di discutere con il Ministro della Giustizia bar l’apertura dell’indagine lì il congresso ora Indaga appurare se la richiesta fosse collegata l’offerta di ripristinare gli aiuti americani all’ucraina congelati pochi giorni prima il presidente ha tradito il paese ha twittato Hillary Clinton adesso la pressione su Kiev è una guerra politica Trump l’aula della camera comincerà l’esame della proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari il 7 ottobre e la quarta e ultima lettura del testo Questo governo taglia le poltrone Alla facciache ha fatto cadere il precedente per non tagliare i parlamentari commenta Di Maio che lancia una sfida Vedremo chi avrà il coraggio di non votare il provvedimento del Rio assicura l’appoggio del PD Noi siamo persone serie di parola il consigliere regionale Veneto Lombardia Sardegna voto intanto tutti alla richiesta di referendum abrogativo lanciato dalla Lega della quota proporzionale del sistema elettorale Silvio Berlusconi indagato nella procedimento aperto dalla Procura di Firenze sulle stragi mafiose del 1993 la notizia si apprende a Palermo dove legali dell’ex premier eccitato deporre da parte dei difensori di Dell’Utri nel processo sulla trattativa stato-mafia hanno depositato la Corte d’Assise d’Appello la certificato da cui risulta che ora si fa indagata Firenze per un reato connesso questo gli consentirebbe di avvalersi della facoltà di non rispondere al riscaldamento globale ti regalo Due fenomeni paralleli Da un lato la scomparsa dei ghiacciai che sia opportuno in Europa potrebbero perdere l’ottanta per cento della loro attuale Massa delle duemila e cento dall’altra l’aumento delle temperature degli oceani che l’estate appena passata ha toccato il record degli ultimi 140 anni testa sottoghiacciaio sul Monte Bianco che rischia di crollare sulla Val Ferret da domani sarà allestito un radar che le servirà in tempo reale lo stato di salute il ministro dell’ambiente costa chiedi un’azione urgente forza e coordinata vertice di governo Palazzo Chigi con Conte Gualtieri sulla nota di aggiornamento al Def che andrai in consiglio dei ministri il 30 settembre che sarà esaminata dalla camera il 10 ottobre si monta sulla lotta all’evasione il taglio al cuneo fiscale di Maio ipotizza il carcere per i grandi evasori rilancia sul salario minimo dei propri l’assegno fino a €240 mensili per i figli a carico secondo uno studio del Politecnico di Milano l’uso del contante costa al paese 24 miliardi la nostra indagine mostra che l’Italia vera al di sotto della media Europea per l’uso delle carte di credito anche se non metto il Parlamento britannico Ha riaperto i battenti Dopo la sospensione decisa dal governo è bocciata dalla Suprema operazione di parlamentare il ministro Cox attacca tra le proteste sostenendo che questo Parlamento è morto non è proposte alternative sulla brexit o il rifiuto del no di Ale e deputati che continuano a rinviare le elezioni anticipatecodardi il ministro gove chiarisce raccordo sarebbe meglio per tutti ma ci prepariamo al nodi a una linea di bambole senza nessun tipo di caratterizzazione sessuale per lasciare liberi i bambini di giocare in libertà senza stereotipi di genere etichette per stabilite e la novità della Raffaella che ha lanciato nel mondo le bambole create table Word con l’obiettivo di braccia respirare bambini e bambine con differenti opzioni abiti accessori parrucche capelli lunghi o corti gonna pantaloni o quant’altro la fantasia suggerirà secondo l’azienda i bambini non vogliono che i loro giocattoli siano definiti da stereotipi di genere il presidente jimping inaugurato il nuovo e futuristiche aeroporto di Pechino candidato alla leadership mondiale sono 100 milioni di passeggeri e regime entro il 2040 costato 17 miliardi e mezzo di dollari È l’ultimo esempio del sogno cinese offerto da XVI ai suoi concittadini si estende su una superficie di 700000 metri quadrati pari quasi al Centro Campi di calcio il collegamento con la capitale avverrà in 20 minutiGrazie treni superveloci metropolitana E questa era l’ultima notizia vi auguro una buona serata

