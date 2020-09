Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione dalla Francesco Vitale in studio nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi 16096 soltanto nelle ultime 24 ore un livello mai raggiunto superano per la prima volta il 1000 dopo la prima Ondata del coronavirus le di animazioni che ospitano mai 1048 pazienti giovedì morti per coronavirus sono stati 52 un numero che porta il totale 31511 anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è merito alle dichiarazioni del premier britannico Boris Johnson sugli inglesi che a differenza di italiani tedeschi amano la libertà le parole di Johnson alla camera dei comuni erano in replica un’interrogazione sul boom di contagi in Gran Bretagna in questi giorni e sono 1786 nuovi casicoronavirus ho registrato in Italia a fronte di 108019 tamponi nelle ultime 24 ore si sono registrati 23 decessi in più per un totale di 35781 vittime dall’inizio dell’epidemia aumentano di due unità ai pazienti ricoverati in terapia intensiva Le regioni con più contagi sono Veneto Lazio e Lombardia e volpiamo ancora pagina tornano gli spettatori allo Stadio Olimpico di Roma il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l’ordinanza con cui si consente la partecipazione del pubblico entro il limite di 1000 spettatori all’aperto gli incontri di calcio di Serie A che vedono interessata e Roma e Lazio presso lo stadio Olimpico nelle seguenti giornate domenica 27 settembre Roma Juventus e domenica 4 ottobre Lazio Inter e si torna a parlare di elezioni e facciamo il punto è che sentiamo in e proposito il commento dell’avvocato Gianni dell’aiutoelezioni ben Al di là del risultato per il referendum che ha dato uno schiaffo incredibile a quella Costituzione scritta da basi uguali Aldo Moro Leone Carnelutti e altri grandi filosofi quello che emerge è il risultato dei 5 Stelle in Puglia dal 44 e 9 sono passati tre nelle Marche dal 35 al 8.9 in Liguria dal 34 al 76 e così via E quello che sta succedendo nel partito lo portano i giornali con un’offerta di possiamo dire siamo vicini Forse qualcuno dice alla fine di questo partito possiamo dire che mi ha fatto ripensare a un partito esistevano tanti anni fa che ti amava più Ora pur non avendo io 20 anni ricordo questo partito èmotivo della sigla che aveva l’acronimo partito sciolto in un pomeriggio Ecco questa è probabilmente la fine che faranno i 5 Stelle partito nato con il pappa e Era inevitabile che essendo nato sul niente il Vaffa prima o poi lo prendesse verso gli stessi lettori e mi viene voglia di fare un passaggio nella storia e ricordare uno dei più bei film tratto da libri meravigliosi e oggi dimenticati che sono i libri di Guareschi che parlano di Peppone le tue storie con quando espone vinse le elezioni per la prima volta Don Camillo farlo con il Gesù della chiesa rappresentando come Peppone tutti i suoi membri dello staff diciamo così non avessero neanche la quinta elementare o altro però quel film va avanti e cheva con i suoi adepti con il suo nucleo con il suo nocciolo duro a lezione dalla vecchia a maestra Ecco questo è un qualcosa che i 5 Stelle non hanno mai fatto nasce dal Vaffa muore con il Vaffa e non ha mai pensato che era il caso di andare a scuola Buon proseguimento e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa