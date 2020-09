Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno covid-19 l’organizzazione Mondiale della sanità omaggio all’Italia Dov’è il governo e la comunità non reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza Intanto i candidati del centro-destra sconfitta alle regionali in Puglia Raffaele Fitto annuncia di essere risultato positivo al Virus insieme alla moglie asintomatici in quarantena in Brasile rinviato il carnevale di Rio in Israele nuovo record quotidiano di contagi 7527 casi mentre entra in vigore in lockdown rinforzato in Europa il premier francese non esclude la possibilità di un nuovo lockdown se la situazione dovesse peggiorare ancora ma l’allarme riguarda tutta Europa non può piccoli 6634 casi nel Regno Unito con 40 morti Cambiamo argomento l’accessodiritti digitali con l’indennità unica Speed avrà un impatto anche sull’erogazione della cassa integrazione velocizzando i tempi visto che oggi Molte casse integrazione non pagate riguardano errori come l’Iban è il codice fiscale l’ho fermato il presidente dell’INPS Pasquale tridico abbiamo pagato 11 milioni negli ultimi cinque mesi sono in attesa di essere pagati circa 30.000 lavoratori Ma è un flusso continuo 30.000 11 milioni di prestazioni Pagate una percentuale piccola aggiunge tridico ma con la verifica collegata tra IBAN e Speed questi errori potrebbero essere evitati ultime notizie in chiusura la commissione Ue ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la sentenza del luglio 2020 dal tribunale che ha annullato la decisione di Bruxelles sugli aiuti di Stato illegali concessi dall’Irlanda a favore di Apple lo hanno la vicepresidente della commissione la sentenza del tribunale e solleva importanti questioni giuridiche e la commissione ritiene rispettosamente che nella sua sentenza il tribunale abbia commesso una serie di errori di dirittosottolinea la vicepresidente è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa