Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura sono stati arrestati due sospetti dell’attentato è venuto stamattina dopo le 12 non lontano della Bastiglia punto.it della polizia invitato gli abitanti di tenersi lontani dalla zona vicino all’ex sede del giornale Charlie hebdo dove sono stati accoltellati due persone nuove una donna come confermato la prefettura uno dei due in gravi condizioni l’altro dovrebbe essere fuori per la procura antiterrorismo di Parigi ha preso in carico il caso che è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio in relazione a nazione terroristica associazione terroristica criminale attentato è venuto a proprio nei giorni in cui è in corso il processo per l’attacco a Charlie hebdo del 7 gennaio 2015 che andrà avanti fino al 10 novembre coronavirus omaggia l’Italia dove il governo e la comunità hanno reagito con forza e hanno Ribala traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza Intanto il candidato del centrodestra sconfitta alle regionali in Puglia Raffaele Fitto annuncia di essere risultato positivo al Virus insieme alla moglie ha vinto matici in quarantena in Brasile rinviato il carnevale di Rio in Israele nuovo record quotidiano di contagi mentre entra in vigore il lockdown rinforzato il premier francese non chiude la possibilità di un nuovo look da una se la situazione dovesse peggiorare ancora ma l’allarme riguarda tutta Europa nuovo picco di 6634 casi in Regno Unito con 40 morti ultime notizie chiusura commissione Ue ha deciso di presentare il ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro la sentenza del luglio 2020 del tribunale che ha annullato la decisione di Bruxelles sugli aiuti di Stato illegali concessi dall’Irlanda app di Apple annuncia la vicepresidente della commissione la sentenza del tribunale solleva importanti questioni giuridiche e la commissione ritiene rispettosamente che nella sua sentenza il tribunale abbia commesso una serie di errorisottolinea la vicepresidente della commissione europea e tutto grazie per averci seguito le news del tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa