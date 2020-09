Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio intervento video delle Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla 75a assemblea generale delle Nazioni Unite il prossimo G20 in Italia sia un momento di rinascita collettiva le sue parole la pandemia È un’opportunità per un nuovo inizio ha detto il presidente del consiglio per rientrare a scuola Dopo che si è risultati positivi al covid si dovrà ripetere un tampone a distanza di 24 ore uno dall’altro Intanto sono più di 400 le scuole colpite da almeno un caso di covid es75 sono state chiuse Il dato è del sole24ore esco più colpite sono in Lombardia Emilia Romagna Toscana e Lazio a Roma le scuole coinvolte sono 19 a Bologna 14 a Milano 13 salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia secondo i dati diffusiMinistero della Salute nelle ultime 24 ore incremento di 1912 casi il massimo del post lockdown I decessi sono una ventina secondo la procura sarebbe un pakistano di 18 anni senza alcun precedente di radicalismo islamico l’autore dell’attentato di oggi a Parigi vicino all’ex redazione di Charlie hebdo l’altro sospettato anche lui in stato di fermo sarebbe un uomo di 30 anni il suo ruolo sarebbe ancora da definire ritrovate accanto alla fermata della metropolitana di Richard lenoir l’arma del delitto una Mannaia da cucina con la quale sono state ferite 4 persone autore principale della tentato ha riconosciuto Infatti lo hanno fatto sapere fonti della procura parigina prosegue l’ondata di maltempo su mezza Italia è stato trovato senza vita Runner disperso ieri a Luvinate nel varesotto travolto dal torrente è allerta in Valtellina e Valchiavenna prima neve in Piemonte due anziani e rimasti intrappolati in una abitazione invasa dal fango E daimi sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco nella zona di Varese una tromba d’aria si è abbattuta sulla città di Salerno Mentre una pioggia torrenziale ha messo per qualche ora in ginocchio il traffico è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa