Ultime Notizie Roma del 25-09-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio urne aperte in Italia con 51 milioni di cittadini chiamati alle urne di cui 2 milioni seicentomila per la prima volta i seggi sono aperti fino alle 23 in Sicilia si vota anche per eleggere il Presidente della Regione per il rinnovo dell’assemblea regionale siciliana ieri nel giorno del silenzio elettorale lega e Fratelli d’Italia sono tornati da attaccare I dem sui social nella Repubblica Ceca si vota per una parte del Senato e avanzano il primo turno Ci veste populisti la Svizzera si consulta sulla riforma delle pensioni gli allevamenti intensivi la fiscalità delle imprese pene più severe per chi si arrende o diserta il presidente russo Vladimir Putin firma un pacchetto di il codice penale relativo al servizio militare Chi era da parte sua denuncia passaporto Russo e avviso di leva i cittadini ucraini Mosca intanto rimuove il massimo responsabile della logistica generale bungalov è statoGuido dal Generale Mic in serve soprannominato il macellaio di Mario neanche la Turchia riconosce referendum forza che la Russia sta conducendo nei territori occupati dal Ucraina che tuttavia vanno avanti anche raccogliendo voti casa per la nuova accusa l’occidente Stati Uniti gli europei sono dittature la Cina frena e chiede il dialogo la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel mare del Giappone secondo quanto riferito dalle sercito sul coreano a pochi giorni dall’arrivo di una portaerei statunitense per esercitazioni congiunte con il sud una dimostrazione di forza contro Pyongyang la guardia costiera giapponese ha anche confermato il lancio di missili balistici citando le informazioni del Ministero della Difesa di Tokyo sembra comunque che l’oggetto sia caduta al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone da pulizie rane hanno arrestato 739 rivoltosi per cui 60 donne nella sola provincia di lana durante le proteste dell’ultima settimana in seguito alla morte di Masha Armeni la 22enne deceduta dopo l’arresto per non avere indossato correttamente del velo islamico secondo Amnesty International4 bambini sono rimasti uccisi Nel corso delle repressioni da parte delle forze della sicurezza iraniana delle proteste sostegno di Masha a 10 giorni dall alluvione che ha devastato le marche L’Italia si prepara ad affrontare una nuova allerta meteo che Con ogni probabilità è destinata a prolungarsi anche per i primi giorni della prossima settimana Oggi quattro regioni del Centro Sud Lazio Molise Toscana e Campania sono in allerta arancione nei altri 10 comprese proprio le marche in Giallo per il momento non si segnalano criticità in Canada due donne sono stati trascinati in maranhao un fondo grande dal passaggio di freon a l’uragano che deve stato aperto ricco mentre il tifone Noro minacce le Filippine biden dichiara l’emergenza in Florida per l’arrivo dell’uragano Ian il ciclista olandese Mattia tra i favoriti mondiali di ciclismo in corso a Van Gogh in Australia è stato arrestato alla vigilia di corsa su strada diritto dopo un alterco notturno con delle ragazzine che facevano Chiasso fuori dalla sua camera d’albergo rilasciato su cauzione dopo una notte insonne ha cominciato la corsa ma l’ha abbandonata dopo soli 30 kmmartedì prossimo dovrà comparire in tribunale ed è tutto per questa edizione per il momento Vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto a più tardi

