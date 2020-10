Ultime Notizie Roma del 25-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio nonostante L’opposizione delle regioni il resto è la misura dello stop alle 18 per bar ristorante che potrebbero però invece aprire la domenica a pranzo Stoppa palestre piscine teatri cinema e sale giochi il primo ciclo scuola Resta in presenza le superiori da dal 75% la firma del nuovo dpcm la conferenza di Conte sono attese oggi ancora proteste e scontri a Napoli ma anche in centro a Roma con l’avvio del coprifuoco stabile intanto lamento dei contagi da covid in Italia altri 19644 sul 177669 Boom invece di decessi altri 151 positivi al covid 2 stretti collaboratori del vicepresidente americano pensi il capo staff Mark sorte il consigliere politico con Marti ho detto Trump e intanto votato anticipatamente in Florida seminando ancora dubbi sulle preferenzese per posta e poi volato in altri tre stati in un tour de force con cui cerca di eri catturare L’energia della volata finale del 2016 il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari entrato in vigore dopo la ratifica da parte del cinquantesimo paese soglia minima richiesta adottato da una conferenza o 1 luglio 2017 e il primo accordo legalmente vincolante che vieta lo sviluppo test produzioni immagazzinamento trasferimento usa minaccia di armi nucleari l’ultimo paese a firmare stato l’honduras si vota oggi e domani in 156 comuni della Sardegna tra cui Nuoro entrano nel vivo Gli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle 8000 persone che si incontrano per discutere di futuro così Di Maio per quello che definisce come il più grande evento politico on-line mai realizzato in Italia chiede movimento di dimostrarsi compatta a sostegno degli italiani e torna l’ora solare lancette Sono state spostate indietro di un’ora alle 3 di stanotte l’Italia in 7 mesi è risparmiato 400 milioni di kilowattora di elettricità con un beneficio economico di 66 milioni di euro l’ora legale sarà di nuovodal 28 marzo il meccanismo di cambio dell’ora dal prossimo anno potrebbero cambiare nei diversi paesi europei Sport negli anticipi della quinta giornata della Serie A di calcio l’Atalanta cade in casa con la Sampdoria L’Inter vince 2 a 0 in trasferta col Genoa è la Lazio supera 21 all’Olimpico il Bologna oggi le altre Cagliari Crotone 13:30 Benevento Napoli per La Spezia alle 16 Fiorentina Udinese alle 19 Juventus Verona alle 21:45 domani si chiude con milan-roma Mercedes dalla prima fila oggi nel Gran Premio di Formula 1 del Portogallo a portimao partirà dalla quarta posizione Leclerc avete invece solo XV per la MotoGP si corre oggi ad Alcamo in Spagna dalla Poli giapponese nakagami su Honda completano la prima fila Morbidelli e per il tennis sinner eliminato in semifinale a Colonia dal tedesco zerv E questa era l’ultima notizia vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa