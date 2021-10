Ultime Notizie Roma del 25-10-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tesoro Unicredit annunciano la rottura del negoziato su MPS in mattinata i titoli di due istituti scivolo mi importa MPS almeno 4 2% Dopo una serie di sospensioni per eccesso di ribasso Unicredit a meno 1 6% sprofondano i quattro bond subordinati e mettila MPS per un controvalore complessivo di 1,65 miliardi di euro che c’è da 13 il 13% 11,4 brillante per BPM che gli analisti ritengono possa tornare nel di Unicredit serve più tempo per mettere nero su bianco la legge di bilancio 2020 2 il Consiglio dei Ministri previsto per domani giovedì giorno in più per consentire draghi di affrontare con sindacati imprenditori partiti i nodi delle pensioni del taglio delle tasse di riunire la cabina di regia per l’ultimo via libera anche Salvini chiede un incontro al Premierportare sulle pensioni Letta Taglia corto mappa con il sistema quote intervenire su lavori grossi e Donne i militari sudanesi hanno arrestato il primo ministro del Sud andando oltre ad alcuni membri del consiglio Sovrano di transizione un certo numero di ministri ha riferito il Ministero dell’informazione la ministra degli Esteri Mariana Alma di leader del partito islamista moderato Uma Ha dichiarato che resisteremo con ogni mezzo civile scontri fra manifestanti e forze di sicurezza davanti al quartier generale dell’esercito alcune persone sono rimaste ferite gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere fortemente allarmati solo i gruppi favorire la transizione un governo civile avevano messo in guardia Da possibili colpi di mano nel paese diviso dopo la Cacciata del ex presidente Bashir la TV annunciato a breve un discorso del generale Abdel fattah al-burhan la transizione sudanese la terza guerra mondiale sul tema del rispetto dello stato di diritto civile andremo con tutte le armi a nostra disposizione l’ho detto il premier polacco Ma face morawiecki non InterFinancial Times alla domanda se la Polonia si affronta porre il veto a decisioni critiche su una legislazione come il pacchetto climatico dell’Unione Europea Se qualcuno ci attaccare in modo assolutamente ingiusta giusto ci difenderemo in ogni modo di attesa Trapani la nave Aita mari della Regione mediterranea con a bordo 105 migranti salvati in un’operazione al largo delle Coste libiche l’attracco è stato autorizzato dopo 4 giorni di sosta lago di Castellammare del Golfo ma nel Mediterraneo centrale altre centinaia di profughi attendono soccorso riferisce all’anfora un altro barcone con a bordo 68 persone tra le quali donne e bambini segnalato proprio dalla un fondista soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera a sud di Lampedusa e migranti sono stati trasferiti sul link si era portato fino ad essere classificato come un uragano Mediterraneo conventi di oltre 100 km orari ciclone che sta impazzando sull’Italia con alluvioni in Calabria nel resto del Sud lo fa sapere Antonio sanò direttore e fondatore del meteo.it precisando che domani Il vortice colpirà anche le regioni del centro con piogge diffuse il ciclone si abbatterà conviolenza soprattutto sulla Calabria dove sono attese allusioni su Gran parte delle province in special modo sui settori ionici una pioggia battente 20 a più di 100 km orari colpiranno anche la Sicilia La Basilicata e localmente anche la campagna il maltempo per Marrazzo per tutta la settimana Milano ancora prima per denunce rapporto alla popolazione residente seguita da Bologna a Rimini ultima Oristano considerata la più sicura boom di reati sul web oltre 800 il giorno nei primi sei mesi del 2011 Alert su violenze minacce droga e quanto emerge dalla classifica del Sole 24 Ore Che oggi ha pubblicato l’indice di criminalità delle province italiane le violenze sali risultano in crescita del 18 % su base annua con i media 13 denuncia al giorno e aumentano anche le violenze urbane le risse con 224 episodi di minacce e percosse ogni 20 voltiamo pagina Torniamo a parlare ancora delle scarpe di Michael Jordan del 1984 Lea Ship sono stati battuti all’asta per uno472 milioni di dollari la cifra più alta mai pagata per un paio di scarpe da ginnastica le Nike Air ship di Giordano sono riferita superato il milione di dollari in una ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa