Ultime Notizie Roma del 25-10-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno eletta Russia maltempo in Calabria e Sicilia si era portato fino ad essere classificata come un regalo Mediterraneo conventi di oltre 100 km all’ora il ciclone che sta impazzando sull’Italia con alluvione in Calabria nel resto del Sud per tubazione influenzerà il tempo al sud per tutta la settimana da giovedì anche la Puglia meridionale è stato trovato Intanto il corpo dell’uomo di 67 anni disperso da ieri sera con la moglie di 54 anni nel centro di Catania colpito da un violento nubifragio Era in un agrumeto distante da luogo nel quale erano stati visti l’ultima volta a Catania le violenti piogge hanno provocato diversi danni allagamenti Il sindaco ha detto che oggi le scuole Restano chiuse come pure ai parchi e cimiteri ieri a tarda sera durante un fortissimo temporale vigili del fuoco di Trapani hanno salvato 4 uomini il maltempo che imperversa sulla Sicilia sta causando disagi anche altrasono decine i voli cancellati o dirottati soprattutto a Catania ma a cascata anche nell’aeroporto di Palermo mareggiate e danni alle Eolie traghetti Fermi Pioggia e vento sulla Calabria scuole chiuse ora Cambiamo argomento veniamo perché l’agenzia Europea dei medicinali avviato la revisione in tempo reale dei dati sul farmaco antivirale orari sviluppato da me per il trattamento negli adulti affetti da coronavirus S primi risultati delle sperimentazioni il farmaco può prevenire il ricovero o la morte nei pazienti ci sarà concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio dalla Commissione Europea per mano le aziende il medicinale potrebbe essere la prima pillola antivirale per il trattamento del covid dell’Unione Europea Intanto in Cina dopo quella di One anche la maratona di Pechino del 31 ottobre dove erano attesi circa 30 mila partecipanti è stata rinviata fino a nuovo avviso nelle mezzo di una fiammata di nuovi casi covid e nel paese al fine di prevenire il rischio di diffusione dell’epidemia a poco più di 100 giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 la commissione sanitario nazionale dei perito nei suoi aggiornamenti quotidiani che ieri sono state rilevate al 335 infezionecome domestica la nuova fiammata di contagio inizia da circa 10 giorni fa è legata ad un gruppo di turisti che si trovava a Shanghai quindi gli esseri colpo di stato in Sudan dove i militari hanno arrestato il primo ministro Conte ad alcuni membri civili consiglio supremo di transizione l’ufficio del primo ministro ha invitato la popolazione a scendere in piazza Ti diamo il popolo sudanese di protestare usando tutti i mezzi Pacifici possibili per riprenderti la rivoluzione dei ladri per il ministero ha sparano ai manifestanti il generale al-burhan dal Presidente del Consiglio militare di transizione Ha dichiarato che l’esercito assicurerà il passaggio Democratico Pino all’attribuzione del potere ad un governo eletto e annunciato un coprifuoco lo scioglimento del Consiglio dei ministri di continuo sovrano e la creazione di un governo di persone competenti migranti in chiusura un barcone con a bordo Il 68 profughi tra i quali danno il bambino è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera a sud di Lampedusa sono stati trasferiti sull’isola intervento di soccorso di fare la tarda serata di ieri l’imbarcazione era una delle due per le quali aveva dato l’allarme nella mattinata di domenica la nga l’imbarcazione che da 4 giorni si trovavalargo di Castellammare del Golfo a Trapani oggi è tutto per il momento di informazione e torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa