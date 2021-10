Ultime Notizie Roma del 25-10-2021 ore 19:10

Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura perché è il piccolo sopravvissuta alla tragedia del Mottarone deve tornare in Italia dove c’è la sua residenza abituale lo ha stabilito la giudice del Tribunale della famiglia di Tel Aviv il bambino era stato portato in aereo senza permessi in Israele dal nonno materno lo scorso settembre dopo essere stato prelevato a casa a Pavia dalla zia il nonno per questo indagato in Italia per sequestro di persona pure a tagliando con soddisfazione la sentenza della giudice crediamo che in questo caso non ci siano Né vincitori né vinti c’è solo aitane tutto quello che chiediamo e che torni presto a casa sua i suoi amici a scuola la sua famiglia in particolare per la terapia e gli schemi e privi di cui ha bisogno questo il commento del legali della famiglia della zia del piccolo allerta maltempo rossa in Calabria Sicilia è stato trovato il corpo dell’uomo di 67 anni disperso da ieri sera con la moglie di 50domani nella piana di Catania colpito dal nubifragio Era in un agrumeto distante dal luogo nel quale erano stati visti l’ultima volta a Catania alle violenti piogge hanno provocato diversi danni allagamenti Il sindaco ha disposto che oggi le sere fino chiuse come pure parchi e cimiteri la pioggia che imperversa sulla Sicilia sta causando disagi anche al traffico aereo sono decine i voli cancellati o dirottati mareggiate e danni alle Eolie traghetti Fermi Pioggia e vento anche sulla Calabria il ciclone influenzerà il tempo al sud per tutta la settimana da giovedì anche la Puglia meridionale poi in concomitanza con il weekend di Halloween è la festa di Ognissanti una perturbazione Atlantica portare ancora pioggia sugli stessi territori colpiti dall’emergenza per il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro la terza dose di vaccino per tutta la popolazione è uno scenario verosimile cosa succederà quest’inverno dipende da diversi fattori ma in particolar modo dalla copertura vaccinale per tenere sotto controllo il virus dobbiamo raggiungere probabilmente la soglia del 90% afferma Gianni Rezza direttore nella prevenzione delleMinistero della Salute Siamo tre paesi con l’incidenza più bassa aggiunge in tutta Europa e nel mondo grazie alla campagna di vaccinazione all’uso della mascherina al chiuso e l’agenzia Europea dei medicinali avviato la visione in tempo reale dei dati sul farmaco antivirale orale sviluppato da carpentum per il trattamento di covid-19 negli adulti secondo i primi risultati delle sperimentazioni farmaco può prevenire il ricovero la morte nei pazienti se sarà concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio dalla Commissione Europea fermano le aziende il medicinale potrebbe essere la prima pillola antivirale per il trattamento del coronavirus nell’Unione Europea ultime notizie per il momento di promozione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa