Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio pioggia e frane crollo viadotto della torino-savona in Piemonte una voragine si è aperta sulla A21 il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato nell’alessandrino allerta Rossa oggi in Emilia Romagna arancione in Abruzzo Calabria Piemonte Veneto Marche Lombardia e Puglia Vi aggiorneremo sulle successive ed ed ora la cronaca sono tanti Genovesi che incuranti del maltempo hanno accolto nel pomeriggio di ieri fuori da Palazzo Ducale Liliana Segre alla quale sono stati conferiti la cittadinanza onoraria il premio primo le persone in coda fin dal mattino per poter entrare a Napoli dalla senatrice a vita al suo arrivo e molti hanno gridato frasi come Brava grande donna e grazie bisogna combattere l’odio con le parole delmi ha detto Liliana Segre alla cerimonia Ed ora la politica sono circa 7 mila le sardine che hanno riempito Piazza Cavour a Rimini i manifestanti hanno occupato Prima la vecchia pescheria com’era da programma del flash mob anche la vicina Piazza Cavour il tutto a pochi metri dalla nuova sede della Lega inaugurata ieri dallo stesso Matteo Salvini insieme a Lucia borgonzoni candidata alle regionali in Emilia Romagna tre manifestanti anche famiglie ragazzi anziani che hanno cantato Bella ciao e Romagna mia poi stata esposta in piazza una sardina gigante blu con su scritto la Romagna è questa numero di anche i cartelli contro Matteo Salvini tra quelli con le scritte Salvini per te solo margarina nella piadina e più tardi nemmeno capitoni presente anche Mattia Santoro organizzatore del primo flash mob delle sardine Tg24 app Esiste un alternativa basata su creatività e cervello siamo la prima alternativa al populismo che parla la pancia e lo facciamo presentando contenuti addetta i candidati antigovernative in corsiasezioni distrettuali di Hong Kong hanno conquistato quasi il 90% dei seggi 396 sui 452 in palio assestando duro colpo alla governatrice che eri là e al governo centrale di Pechino in ballo ancora l’assegnazione dei seggi riportano i media locali il fronte pro establishment e ha perso più di 246 G rispetto alla tornata elettorale del lo sport nella tredicesima giornata di Serie A Sampdoria Udinese in 10 per tutto il secondo te dopo saggio di nestorovski Gabbiadini era la situazione regalo ai compagni tre punti fondamentali per vincenti ma sfortunati fuori per infortunio depaoli Bertolacci Quagliarella Ranieri a quota 12 punti got diretta 14 nel pomeriggio hanno vinto Roma Lazio Verona all’ora di pranzo pareggio tra Bologna e Parma era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa