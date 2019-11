Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione partiamo dal maltempo fa sempre più paura il maltempo che sta attraversando l’Italia in un tratto di viadotto lungo l’s6 è crollato per una frana mentre in Piemonte una voragine si è aperta sulla A21 il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell’alessandrino oggi allerta rossa in Emilia Romagna in Abruzzo Calabria Piemonte Veneto Marche Lombardia e Puglia Gialla in Val d’Aosta Trentino Alto Adige Campania Molise Basilicata Umbria Sicilia e Sardegna i candidati democratici in corsa alle elezioni distrettuali di Hong Kong hanno conquistato quasi 90% dei seggi l’affluenza è stata del 71,2% ascolteremo Certamente tuono mentale opinioni dei cittadini assicura la governatrice Lamè parte integrante della Cina prescindere dal risultato elettorale si appresta a commentare Pechino tramite il ministro degli Esteri cinese Wang gli ancora tensione a Taranto le imprese dell’indotto della Sailor Nital che il pagamento delle fatture minacciano di bloccare la provvigione mento delle materie prime stamani governatore Emiliano gli appaltatori dell’indotto si recheranno nello stabilimento Tarantino per cooperare con l’azienda l’aggiornamento della contabilità Domani previsto l’incontro tra l’amministratore delegato Morselli ed Emiliano sono di 5 donne cadaveri recuperati finora dopo il naufragio avvenuto due giorni fa davanti Lampedusa ai 149 migranti tratti in salvo parlano gli altri 20 dispersi attesa oggi a Taranto la Open Arms con 62 persone a bordo ieri sera nuova Rivolta del cpr di Torino alle fiamme 8 unità abitative vi chiedo di accogliere quelli che vengono a cercare rifugio nel vostro paese l’appello rivolto da papa Francesco in Giappone Bergoglio incontrato le vittime del sisma e Tsunami che nel 2011 caso Anche l’incidente Lipo cucina occorre prendere decisioni coraggiose importanti sulle futureenergia ha dichiarato e Oggi è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne tante le iniziative in Italia e in tutto il mondo la camera la celebrerà con una panchina Rossa nel cortile di Montecitorio e la facciata del palazzo dominata di arancione il codice rosso toglie possibilità di concedere attenuanti è chiusa violenza contro le donne a ferma Bonafede e ve la tredicesima giornata della Serie A di calcio Roma e Lazio vincono rispettivamente 30 col Brescia e 12 col Sassuolo terzi biancocelesti davanti ai giallorossi per una Fiorentina 1-0 Sampdoria Udinese 2-1 e Bologna Parma 22 oggi recupero Lecce Cagliari il posticipo spal-genoa stasera Chievo Entella ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa