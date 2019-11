Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio pioggia frane crolli fa sempre più paura il maltempo che sta attraversando l’Italia in Liguria un tratto di viadotto lungo la stella è crollato per una frana menta di montagna fraginesi aperta sulla A21 il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell’alessandrino oggi allerta Rossa Emilia Romagna arancione in Abruzzo Calabria e Piemonte Veneto Marche Lombardia e Puglia in Val d’Aosta Trentino Alto Adige Campania Molise Basilicata Umbria Sicilia e Sardegna le altre notizie con scurate le pagine Facebook del cardine quello ufficiale del Movimento nato sui social che manifesta nelle piazze italiane contro la lega di Matteo Salvini e sia quella di riserva 6000 sardine due nella serata di ieri la bacheca ufficiale del movimentocreato da quattro giovani è stata resa inaccessibile solo nella mattinata è tornata di nuovo online già 6 di questa mattina decine di commenti affollavano la pagina chiedendo spiegazioni e accertandosi che non ci fossero problemi sono 137 i voli cancellati dall’Italia per lo sciopero del trasporto aereo proclamato per oggi nella nota pubblicata sul sito della compagnia si legge che Alcune sigle sindacali hanno promosso un agitazione dei controllori di volo 13 alle 17 visto che nelle stesse ore sono stati confermati altri scioperi nel settore aereo Alitalia spiega di essere costretta a cancellare alcuni collegamenti sia nazionali che internazionali cambia decisamente argomento mi dispiace che il nostro meraviglioso paese si è così preda di rabbia e paura e alimentate da politici irresponsabili in cerca di consenso e potere Vasco Rossi in una lunga intervista al Corriere della Sera ha parlato di musica ma non solo il rocker di Zocca ha commentato anche la situazione politica negli Stati Uniti direi che da Obama a Trump è stata una bella caduta di tutto stilettostampa detto una esplosione di ignoranza egoismo e qualunquismo che non mi aspettavo un preoccupante ritorno al passato commenta Vasco Rossi Forse questa la vera faccia dell’America penso che tramite la presa bene il lato oscuro oscurantista egoista bigotta erogante degli Stati Uniti ha commentato il cantante voltiamo pagina andiamo in Giappone vi chiedo di stendere togliere quelli che vengono spesso dopo grandi sofferenze cercare rifugio nel vostro paese e l’appello rivolto da papa Francesco in Giappone l’incontro con i giovani nella cattedrale di Santa Maria Tokyo l’appello del papà spiega Caritas Japan vicino un quadro di norme così restrittive che numero di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiati nel 2018 limitato a 42 persone E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa