Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con il maltempo cede per una frana un tratto di il viadotto sulla sei trovata morta la donna dispersa non ci sarebbero persone coinvolte fiumi osservati speciali in Piemonte il pro supero la soglia di criticità elevata allagati i Murazzi a Torino ancora disagi nel savonese in Calabria 1000 isolati da valanga in Valle D’Aosta Como esonda il lago è sulla vicenda delle viadotto abbiamo sentito il parere dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole di guida percorrendo viadotti con la speranza che non ci scorrono addosso e se ci passi sotto e che non ti proponi non avanti e ci batte sopra Sono rinco stanze in cui celebriMa quel filo si potrebbe non esserci quando attraversi quel ponte invece un filo rosso che lega questi crolli E che sarebbe ora di tagliare quelli in cui quella superficialità professore alla vigilanza e controllo In altri termini il macerato senso di libertà alla stregua qualcuno magari anche strapagato si dimentica impegnando un’attività una funzione al progresso materiale o spirituale della società come recita l’articolo 4 della nostra carta costituzionale in una temperie come questa non può che starsi di attività l’appello ineludibile al dovere di tutti e di ciascuno affinché la Bormida al Tanaro sposa lungi dall’essere Piove o non piove più stretti costume di manzoniana memoria e segue il filo del traffico corso formazione dei candidati per democrazia le lezioni distrettuali svolte Sì oggi a Hong Kong che hanno conquistato 278 seggi su152 il partito filo Pechino ottenuto solo 42 seggi stando a quanto riferito dal South China morning post mentre 24 seggi vanno gli indipendenti il fronte Pro Democratico si avvia a controllare meno 12 consigli distrettuali su 18 sono cinque non 7 Come comunicato in precedenza ai cadaveri ritrovati fino ad ora tra spiaggia e mare dopo il naufragio di sabato sera un miglio dall’isola dei conigli di Lampedusa i corpi privi di vita di tre donne sono stati recuperati in mare da una motovedetta della Guardia Costiera i corpi di altri due donne sono stati rimproverati a terra da personale della Guardia di Finanza andiamo in Giappone 900 giovani hanno animato La cattedrale di Santa Maria Tokyo in un linguaggio diretto Papa Francesco affrontato diversi temi partendo dalla anima non guardatevi troppo allo specchio per l’accoglienza nel paese vigono leggi restrittive fino all’eccesso di competitività che nel Sol Levante spinge molti giovani all’isolamento e persino al suicidio e abituale vedere che una persona una comunità o persinosocietà possono essere altamente sviluppate all’esterno ma con una vita interiore povere ridotta con l’anima e la vitalità spente tutto diventa noioso ha sottolineato il papà quanta gente nel mondo è materialmente ricca ma vive come schiava di una solitudine senza eguali aggiunto il Santo Padre E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa