Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sempre più paura il maltempo che sta attraversando l’Italia ieri Liguria un tratto viadotto lungo lo sei crollato per una strana fortunatamente senza conseguenze mentre in Piemonte una voragine si è aperta sulla A21 il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell’alessandrino oggi allerta rossa in Emilia Romagna era lì sono in Abruzzo Calabria e Piemonte Veneto Marche Lombardia e Puglia Gialla in Val d’Aosta Trentino Alto Adige Campania Molise Basilicata Umbria Sicilia e Sardegna ed è sempre più critica la situazione dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all’ondata di maltempo dei giorni scorsi durante la scorsa notte del Ticino esondato nel rione del Borgo abbiamo almeno 130 strade chiuse una regione bloccata conniente oltre 150 sfollati e altre 600 persone isolate Purtroppo abbiamo una vittima che si unisce alle 2 di un mese fa il bollettino di guerra di una due giorni incredibili tracciato dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha fatto il punto dell’emergenza maltempo ai microfoni della tetta Chiederemo lo stato di calamità aggiunto il collegamento con nella trasmissione Coffee Break e lo stato di emergenza un minuto dopo essere usciti da questa emergenza dobbiamo dare la massima disponibilità alla Liguria per un piano straordinario per la sicurezza delle Infrastrutture perché gli eventuali eventi degli ultimi anni ci parlano di fragilità conosciute ma anche sconosciute lo ha detto il ministro per le infrastrutture Paola de Micheli dopo il crollo del viadotto sulla sei in un vertice con il governatore Toti e il Sottosegretario Roberto Traversi continuano a diminuire i nati nel 2018 sono stati iscritti In anagrafe 439000 747 bambini o il 13nemmeno rispetto all’anno precedente femminone confronto con il 2008 lo rivela l’Istat gioielli antichi dal valore di circa un miliardo di euro il bottino di un furto clamoroso nella sala delle volte Verdi nel castello di Dresda La polizia ha confermato il fatto e ladri si sono dati alla fuga secondo quanto riporta la birra che parla di uno furto carte più clamoroso della storia del dopoguerra ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa