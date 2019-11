Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli fa sempre più paura il maltempo che sta attraversando l’Italia oggi allerta rossa in Emilia Romagna arancione in Abruzzo Calabria Veneto Marche Lombardia e Puglia zona in Valle D’Aosta Trentino Alto Adige Campania Molise Basilicata Umbria Sicilia e Sardegna per la protezione del territorio Sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale Ora però dobbiamo spendere questi soldi e accelerare con tutte le opere e i cantieri così il premier Giuseppe Conte a margine di una visita allo stabilimento f.cia di Melfi dove sta partecipando all’assemblea pubblica dell’Austria Associazione Nazionale filiera industria automobilistica ed è sempre piùcritica la situazione dei fiumi in provincia di Pavia in seguito all’ondata di maltempo dei giorni scorsi durante la scorsa notte il Ticino esondato nel rione del Borgo basso a Pavia l’acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo la strada che si affaccia sul fiume scuole chiuse a Cefalonia e lo ha deciso il sindaco Ettore de Blasio a causa dello sciame sismico la scorsa notte interessa la provincia di Benevento che ha visto Levi centro delle Scotte proprio nel piccolo centro saluta cioè ovviamente preoccupazione tra la popolazione spiega il sindaco ma per ora non ti segnalano danni a persone o cose sulla fusione FGA PSA il governo non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante Te l’ho detto il premier Giuseppe Conte a margine di una visita allo stabilimento f.cia di Melfi questa prospettiva progettuale aggiunto non deve compromettere in nessun modo gli stabilimenti HaloItalia anche per l’indotto a questo punto abbiamo aperto un negoziato deve svilupparsi e dovete darci un po’ di tranquillità lo ha detto Giuseppe Conte risponde a una domanda dei giornalisti sulla Ilva di Taranto abbiamo bisogno aggiunto di qualche settimana stiamo lavorando lo assicuro soprattutto alla comunità Tarantina nel corso della mia vita Ho visto come dalle parole dell’odio si fa 6 Carati ed è per questo che appena arrivata in Senato cercato subito di combattere l’odio in tutti i modi e certo che colpire le donne anche peggio l’ho detto la senatrice a vita ai testimoni dell’olocausto Liliana Segre nel corso di una video intervista trasmessa durante un incontro organizzato dalla CGIL a Palazzo Lombardia In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne Milano rifiuta di immaginarsi come città stato ma vuole mettere laesperienza disposizione del paese lo ha spiegato il sindaco del Capoluogo Lombardo Giuseppe sola durante l’inaugurazione del nuovo Campus dell’università Bocconi Milano ad andare risponde ha detto sala durante l’inaugurazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è di tutto per ora dalla redazione Il diamo appuntamento alle prossime

