Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dell’ ex Ilva in apertura abbiamo aperto un negoziato deve svilupparsi che dovete darci un po’ di tranquillità lo dice il premier è Giuseppe Conti a proposito della Sailor mital abbiamo aperto un negoziato deve svilupparsi e dovete darci un po’ di tranquillità sono le parole del premier Giuseppe Conte a proposito di arcelormittal abbiamo bisogna aggiungere qualche settimana di tempo ma ci stiamo lavorando lo assicuro soprattutto la comunità Tarantina se si troveranno le condizioni in particolare il gruppo Franco indiano si impegnerà a riprendere l’attività che aveva iniziato a sospendere i legali delle parti in congiunta Potrebbero chiedere una nuova data per dar tempo nella trattativa in cui si inserisce anche il governo di arrivare ad una foto e altro nuovo record dei livelli di gas serra lo dice l’organizzazione meteorologica mondiale nelpubblicato oggi questa tendenza lungo termine dicono gli esperti si traduce in Infatti sempre più gravi dei cambiamenti climatici con temperature in aumento condizioni meteo più estremo e stress idrico innalzamento del livello del mare perturbazione degli ecosistemi Marini e terrestri Inoltre non vi è alcun segno di rallentamento Per non parlare di un calo afferma il segretario generale argomento di Chiara per domani in Palestina giornata di rabbia con lo stato di tutte le attività controlli dichiarazioni del segretario di stato statunitense ma il punto a favore della legalità degli insediamenti israeliani in cisgiordania il vicepresidente di Fata la maggiore delle componenti attacca l’amministrazione americana guidata da Trump e Israele responsabili di molti crimini contro il popolo palestinese si legge in un comunicato è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano sulla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa