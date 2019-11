Ultime Notizie Roma del 25-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora il maltempo in primo piano emergenza in Nord Italia per la protezione del territorio Sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale ora dobbiamo spendere questi soldi accelerare con tutte le app dei Cantieri sto dice il premier Giuseppe Conte a me Help Intanto il sindaco di Genova Marco Bucci assicura che il problema delle alluvioni verrà risolto e che sono stati aperti 30 cantieri 2018 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 48 ore Emanuela aletta rossa in Emilia Romagna per la piena del Po che il presidente dellupi Michele De Pascale denuncia e la luce del 2018 all’indomani della tragedia del Ponte Morandi ci viene chiesto un monitoraggio un gente sugli oltre 30.000 ponti viadotti e gallerie in gestione in poche settimane continua De Pascale consegniamo al Ministero delle Infrastrutture al Mitquadro da cui emergeva la necessità di intervenire su 5931 strutture tu che avevamo già pronti i primi progetti di procedere con indagini tecnico diagnostico urgenti su 14089 opere nulla è stato fatto conclude il presidente dellupi argomento iniziative in tutta Italia contro la violenza sulle donne l’impegno di Parlamento e Governo contro l’intolleranza di genere la Farnesina aderisce numerose campagne internazionali come quelle contro le mutilazioni genitali femminili dei matrimoni precoci e forzati come quella di sensibilizzazione Orange the world focalizzata sulla lotta contro gli stupri di cui una donna su tre nel mondo è stata vittima e contro le violenze scendono in campo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la definisce una emergenza pubblica il premier Giuseppe Conte che invita tutti a lavorare per una svolta culturale che parte dalle ultime notizie in chiusura gioielli antichi del valore di circa un miliardo di euro è questo il bottino di un furto clamoroso avvenuto in una sala del castello di Dresda La polizia ha confermato il fatto i ladri sono fuggiti secondodille che parla del furto d’arte più clamoroso della storia del dopoguerra è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa