Ultime Notizie Roma del 25-11-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale un ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Io sono in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico di vaccini che stiamo costruendo il cui acquisto sarà centralizzato è gestito dallo stato lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza parlando in un incontro on-line organizzato da RCS Academy L’Italia ha aggiunto iniziato a lavorare nel mese di maggio per promuovere una iniziativa Europea nel campo dei vaccini La Commissione Europea ha approvato il testo contratto per un vaccino anti covid con l’azienda farmaceutica moderna ma il contratto prevede l’acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli stati membri dell’Unione Europea più un’opzione per richiedere fino a ulteriori 80 milioni di dosi Da fornire una volta che il vaccino si sia dimostrato sicura di sé contro il covid il contratto con moderna annunciato ieri da Ursula von der leyen ampliare il portafoglio di vaccini per i paesi europei aggiungendo degli accordi raggiunti con astrazeneca Sanofi gskfarmaceutica bioltek Taider e curevac due donne sono state uccise a coltellate da uomini con cui avevano una relazione in Veneto in Calabria proprio mentre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il presidente Mattarella parla di un fenomeno che purtroppo non smette di essere un’emergenza pubblico e offre l’immagine di una società dov’è il rispetto per la donna non fa parte dell’agire quotidiano delle persone del linguaggio privato e pubblico di rapporti interpersonali i paesi che aiuti contro la pandemia hanno puntato maggiormente sulla muratori sulla aiuti diretti sul rinvio delle scadenze fiscali sono più esposti a sleep at nel 2021 cioè allo shock che arriverebbe da un calo improvviso è amplificato delle misure di sostegno pubblico e per i maggiori paesi dell’eurozona questo rischio riguarda in particolare Italia Olanda lo scrive la bici nel rapporto sulla stabilità finanziaria secondo cui in Italia lui nemmeno sostanzialmente simultaneo di gran parte delle muratore sui prestiti degli schemi di cassa integrazione degli aiuti diretti indicherebbe un calo sostanzialemeccanismi di sostegno all’economia 2021 nuova fumata nera per la nomina del commissario alla sanità in Calabria dopo una lunga discussione nel governo il Consiglio dei Ministri si è concluso nella notte senza alcuna dei sembrano sfumare Dunque nomi di mostarda e varata per una serie di veti incrociati nella maggioranza pure spunta l’ipotesi Agostino Miozzo a fare il coordinatore del comitato tecnico-scientifico tutto rimandato Lucca al consiglio dei ministri il contributo italiano è indispensabile per mettere ordine nelle molteplici contese del Mediterraneo lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio Hi Med dialogues sottolineando che italiana parte dal presupposto che l’interazione tra i paesi di entrambe le sponde Baby svolgersi tra partner a pieno titolo per risolvere la crisi migratoria aggiunto L’Italia fa fino in fondo la sua parte ma chiede in cambio nel in collaborazione e impegno concreto da parte dei paesi di transito e di origine record su record il cambiamento climatico non arresta la corsa in 10 anni in Italia si è manifestato con 946 kmdici estremi in 507 Comuni sono i primi 10 mesi del 2020 ci sono stati 86 casi di allagamento da piogge intense e 72 casi di trombe d’aria in forte aumento sul 2019 l’osservatorio città clima di Legambiente evidenziando che sono fenomeno in costante crescita come emerge dal rapporto 2020 il clima è già cambiato presentato in un webinar organizzato dalla stessa società tra le città più colpite clamoroso il caso di Roma dove Dal 2010 al 2020 si sono verificati 47/20 estremi 28 dei quali riguardanti allagamenti per piogge intense e poi Bari Agrigento ci sono state anche trombe d’arie Milano dove sono anche esondati fiumi Seveso e Lambro Cambiamo argomento megamark la moglie del principe Harry e Duchessa di sussex rivelato di aver perso un secondo dopo la nascita del primogenito Archi nel maggio 2019 le strisce americana che da diversi mesi vive con Harry e archi a Los Angeles dopo la decisione clamorosa dei taxi di rinunciare allo status di membri tennisfamiglia reale britannica in favore di una maggiore autonomia lo ha raccontato in un articolo scritto per il New York Times è dedicato al penso della perdita nella vita umana è del tutto via un buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa