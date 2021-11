Ultime Notizie Roma del 25-11-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 25 novembre Buongiorno dalla redazione Francesco Vitale in studio super Green pass dal 6 dicembre al 15 gennaio anche in zona Bianca lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri precisando che si tratta di una stretta a tempo ma che potrebbe essere prorogato sulla situazione epidemiologica lo richiederà in zona gialla torna da mascherina all’aperto obbligo di vaccino per sanitari forze dell’ordine insegnanti la durata del pasto si riduce a 9 mesi l’obiettivo dice draghi e salvare il lo ribadisce in serata il presidente della conferenza delle regioni fedriga l’alternativa era una chiusura generalizzata dice e nega che stavi ne abbia avanzato dubbi o eccezioni potrebbe giungere oggi o domani da pagina Fighters per bambini a dosi ridotte da rendere disponibile dalla terza decade di dicembre Intanto in Francia in Germania e boom di contagi tre bimbi Slovacchia dopo l’Austria torna in lockdown L’Europa è sotto l’assedioparto andata di covid con oltre due milioni e mezzo di contagi quasi 30 mila decessi nell’ultima settimana è una tendenza in aumento con poco meno della metà dei residenti non ancora vaccinato in Germania i morti sono meglio centomila in Italy ieri 12448 nuovi capi 85 vittime e un tasso di positività al 2,2% troppe le donne uccise troppe donne richiesta di aiuto Non è da questa mente che effettivamente raccolte una vergogna della nostra civiltà la Ministro della Giustizia Marta cartabia presenta la relazione della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio giudicando insufficiente le misure in vigore ad annunciando nei nuovi alla vigilia della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra oggi in Italia sono 109 le donne morti dall’inizio dell’anno al 8% in più rispetto all’anno scorso per mano del partner o dell’ex maggioranza dei parlamentari del Movimento 5 Stelle si è detta favorevole all’iscrizione del MoVimento 5 Stelle al registro dei partiti politici quindi alladi poter usufruire delle donazioni che i contribuenti possono inserire nella propria denuncia dei redditi a favore di un partito ma anche di usufruire dei benefici fiscali previsti per le donazioni liberali partiti da parte dei singoli durante l’assemblea non sono però mancati i contrari come Toninelli che ha parlato di tradimento dell’identità Movimento 5 stelle con te in due per mille è stato approvato dalla stragrande maggioranza dei parlamentari ora un voto sul web due soluzioni per tagliare dire a una che abolisce la tassa su imprese in base alla forma giuridica è una che fissa una soglia di fatturato su cui per scattare l’esenzione sono due delle ipotesi è quel lavoro di me perché finiranno domani sul tavolo della maggioranza il costo andrebbe dai 2 ai 2,8 miliardi taglio potrebbe anche per ora di non invitarti al solo 2022 intanto l’Unione Europea promuove la manovra italiana mi avverte attenzione alla spesa in parlamento sui relatori almeno 31 migranti sono morti ieri nel naufragio di un’imbarcazione di fortuna che da Carla e nel nord della Francia cercava di raggiungere l’InghilterraGrazie più grave finora registrate nel canale della Manica non ha chiamato a raccolta i ministri europei il premio francese Gianca sto ha convocato una riunione urgente per oggi Ieri sera in una telefonata aggiunto nella crono hanno concordato sul urgenza di aumentare gli sforzi per fermare gli attraversamenti della Manica sempre più spesso fatali 5 persone sono rimaste ferite ieri sera in un agguato avvenuto vicino al bar ad Arzano le porte di 5 persone rimaste ferite all’interno del roxybar via una persona estranea colpita per errore dal commando camorrista che Ha agito intorno le 22 di 5 feriti nell’agguato dovrebbero essere vicini al clan 167 Arzano Sport Inter Milano vincono in Champions 2000 sullo Shakhtar porta i nerazzurri agli ottavi secondi nel girone del reale che ha battuto 30 losharik ma anche i rossoneri possono continuare a sognare grazie alla Vittoria per 1-0 sul campo dell’Atletico Madrid firmato da giugno ormai sia protagonista a sorpresa nell’ultima giornata gli uomini di Pioli devono battere in casa il Liverpool e sperare che ilbatte l’Atletico oggi a Mosca Lazio sfida la Lokomotiv per l’Europa League all’Olimpico la Roma affronta lo zorya in conference League ne parliamo nelle prossime edizioni per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa