Ultime Notizie Roma del 25-11-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Vitale in studio la violenza contro le donne un fallimento della nostra società nel suo insieme che non è riuscita nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest’ultimo secolo ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di te lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra oggi per uscire da questa spirale necessario educare educare al rispetto educare alla parità educare che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo già nelle famiglie si deve diffondere questa educazione in Italia sono 109 le donne morte dall’inizio dell’anno 8% in più rispetto all’anno scorso casellati parla di una stanza del mondo contemporaneo per la quinta settimana consecutiva mentono a livello nazionale i nuovi casi settimanali covid con una media giornaliera più che quadruplicata se si confrontano 24006 contagi che si registravano il 15 ottobre con 9866 registrata il 23 novembre lo rileva il monitoraggio della fondazione gimbe in relativa alla settimana che va dal 7 al 23 novembre l’aumento interessa con ampie variazioni tutte le regioni Salvo La Basilicata e trascina verso l’alto le curve sul fronte ospedaliero i ricoveri con sintomi crescono del 15 e 8 le terapie Intensive del dice 4 è stato raggiunto un accordo politico tra le forze di maggioranza sul taglio delle tasse che prevede secondo quanto riferiscono i partecipanti che l’IRPEF 100 da 54 scaglioni la fascia di reddito fino a 10000 Resta al 23% quella 1528 mi va dal 27 al 25% quella 28 50.000 va dal 38 al 35% mentre oltre 50.000 si passa direttamente al 43% sulla No Tax Area si valutano piccole modifiche la riforma dell’irpef e il taglio dell’irap Sono entrambe un primo passo strutturale non solo per il 2022 e ti resta entro gli 8 miliardi che ci sono sul’ha detto il viceministro al mese Gilberto Pichetto continuano gli attraversamenti delle canale della Manica da parte di barconi di migranti all’indomani del naufragio nel quale sono morte 27 persone lo riporta la BBC nonostante le condizioni meteorologiche siano pessime lui mercatini con circa 40 migranti a bordo Sono arrivata a dover Stamani il Ministro degli Interni francesi gerhard darmanin attacca Intanto il governo di Londra per la cattiva il fenomeno migratorio darmene ne ha inoltre annunciato un quinto uomo un legata a un abbraccio avvenuto ieri e torniamo a parlare del obbligo vaccinale super Green pass abbiamo fatto il punto con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF illegittimo E vessatorio vessatorio perché va a guardare dei Lavoratori ha soltanto qui in laboratorio non tuttiinutile perché comunque rispetto a una popolazione studentesca dove la maggior parte non è vaccinato E comunque Devo accedere ai testi scolastici introdurre questo obbligo per il personale differenza è veramente satelli logica dell’irrazionale È incomprensibile perché poi comunque rispetto a chi lavora negli ospedali non ci si può curare a distanza mentre la didattica a distanza si continua a fare quando le scuole sono chiuse sono in 40 anni classe sono messi quale a te Inoltre a differenza del personale sanitario il personale scolastico e facendo l’ordine non può essere tutto questo ci convince della necessità di ricorrere contro gli atti attuativi di questo provvedimento che entrerà in vigore il 15 dicembre sia presso il giudice del lavoro è notizia di queste ore proprio il primo giudice del lavoro che comincia a sospendere già le precedenti obblighi per il personale sanitario per le palesidi costituzionalità e noi andremo avanti abbiamo proclamato uno sciopero generale il 9 il 10 dicembre anche contro l’obbligo del Game pass Ma anche contro le mancate mi sono state messi i letti e che non sono state messe quindi le misure che riguardano la scuola nella legge di bilancio non ci sono risorse non si risolve il problema della didattica in presenza in sicurezza della mobilità del personale degli organici del dimensionamento neanche quello del precariato che ancora oggi ci porta a una pianta che non più di 150.000 supplenza e neanche per il del contratto dove dirittura il personale scolastico e totalmente dimenticato il rispetto alle altre categorie ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa