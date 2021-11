Ultime Notizie Roma del 25-11-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale per un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale questa giornata impone di confrontarci ogni anno con numeri intollerabili che testimoniano una continua diffusa ancora inestirpabile violenza contro le donne la nostra società ancora pervasa di in differenti territori che ti contestino episodi di violenza verbale economica fisica frutto dell’idea inaccettabile che l’uomo possa prevaricare sulla donna utilizzando la forza lo dice in una nota il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono stati presi importanti provvedimenti in tema di controllo della pandemia così il premier Mario Draghi in conferenza stampa per via libera al decreto sul super Green pass Ve lo ricordate il natale scorso Olia conservarsi Un Natale diverso ha detto intanto secondo il monitoraggio della fondazione gimbe casi sarebbero in crescita da 5 settimanenella Curva dei ricoveri A livello nazionale al 23 novembre il tasso di occupazione del 8% in aria mediche del 6% in area critica in 18 province oltre 150 casi per 100.000 abitanti in netto ritardo richiami del vaccino entro il 31 dicembre dovrebbero essere somministrate oltre 22 milioni di terze dosi una media di oltre 600.000 somministrazioni al giorno il vaccino per i bambini arriva di noce l’obbligo nei Green pass è imminente la decisione di Emma sulla per i più piccoli nella dose ridotta il ministro della Salute Roberto Speranza invita le famiglie ad avere fiducia in medici e pediatri è ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita Salvatore Petrillo ventinovenne sorvegliato speciale con precedenti di polizia ferito ieri sera insieme ad altre 4 persone nella sparatoria avvenuta all’interno di un bar ad Arzano provincia di Napoli Petrillo ricoverato nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania considerato legato al clan camorristico della 167 del nome dell’omonimo complesso di edilizia Popolare è ritenuto dagli investigatoril’obiettivo dell’agguato E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa